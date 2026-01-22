【あす23日（金）全国天気】

ポイント

・日本海側では雪が続く

・北陸中心に大雪

・交通障害などに警戒

・全国的に厳寒

・東京都心も-1℃予想

あす23日（金）も、上空の強い寒気は、やや北上しつつも、居座り続けるでしょう。日本海側では雪が降り続き、JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）のかかる北陸を中心に、雪の強まる所がありそうです。また名古屋周辺でも、23日朝にかけて、積雪となる可能性があります。

予想される降雪量は、あす23日（金）18時までに、多い所で、北陸80センチ、東北70センチ、北海道、東海、近畿50センチ、中国40センチとなっています。

その後、あさって24日（土）18時までに、多い所で、北陸100センチ、東北、東海70センチなど。さらにその後、25日（日）18時までに、多い所で、北陸100センチ、東北、関東甲信で70センチなどとなっています。

上空の強烈な寒気の流れ込みは、週末にもう一度ピークとなる予想で、引き続き、週末にかけて、短時間で積雪が急増する所があるかもしれません。交通障害や交通機関への影響などに、警戒が必要です。

そして23日も厳しい寒さが続きます。朝は、関東以西の都市部でも氷点下まで下がる所が多いでしょう。東京都心は-1℃で、この冬一番の冷え込みとなる予想です。最高気温は、22日よりも少し上がる所がありますが、それでも、東京都心8℃、名古屋、大阪6℃、広島、福岡7℃、札幌-2℃、青森-2℃など、厳しい寒さが続くでしょう。

あす23日（金）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 -9℃（-3 真冬）

青森 -5℃（＋1 真冬）

仙台 -3℃（±0 真冬）

新潟 -1℃（＋1 真冬）

東京都心-1℃（-1 真冬）

名古屋 -1℃（±0 真冬）

大阪 1℃（＋1 真冬）

広島 -1℃（±0 真冬）

高知 -2℃（-1 真冬）

福岡 2℃（＋1 真冬）

あす23日（金）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 -2℃（±0 真冬）

青森 -2℃（±0 真冬）

仙台 3℃（＋2 真冬）

新潟 3℃（＋1 真冬）

東京都心8℃（＋1 真冬）

名古屋 6℃（±0 真冬）

大阪 6℃（-1 真冬）

広島 7℃（＋2 真冬）

高知 9℃（-1 真冬）

福岡 7℃（＋2 真冬）

【日曜日までは大雪警戒】今回の最長寒波は、25日（日）まで居座るでしょう。日本海側では、長丁場の大雪に、引き続き、警戒が必要です。週明け、26日（月）には、一連の寒波は抜けますが、その後も寒気は南下しやすく、来週にかけて、寒さが続く見込みです。日本海側では、断続的に雪が降りそうです。