¡ã¥µ¥Ã¥«¡¼¡äU-23Ãæ¹ñÂåÉ½´ÆÆÄ¡¢Áª¼ê¤Î½ÐÁ°¤ò¶Ø»ß¡áÃæ¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÖÅöÁ³¤Ç¤Ï¡©¡×
¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎU-23¡Ê23ºÐ°Ê²¼¡ËÃæ¹ñÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥×¥Á¥§´ÆÆÄ¤¬¡¢Áª¼ê¤é¤Ë½ÐÁ°¡Ê¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡Ë¤ÎÃíÊ¸¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎËÌÀÄÂÎ°é¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
Æ±Ãæ¹ñÂåÉ½¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤«¤éÍ£°ìÌµ¼ºÅÀ¤Ç·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£24Æü¤Î·è¾¡¤Ç¤ÏÆ±ÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
ËÌÀÄÂÎ°é¤Îµ»ö¤Ï¡ÖÉ½ÌÌ¾å¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ò¸ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Îµ¬Î§¤äÉ÷µª¤òÀ°¤¨¤ëÅÀ¤Ç¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸·³Ê¤Ê»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¹Åì¾ÊÈ¥·Ä»Ô¤Ç¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤¬¥Û¥Æ¥ë¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¾ì¤Î2¥«½ê¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï½àÈ÷´ü´ÖÃæ¡¢Å¬µ¹µÙÂ©¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿©»ö¤ò´Þ¤àÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ï¸·³Ê¤Ë¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÂÚºßÀè¤Ë¾¡¼ê¤Ë½ÐÁ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥ë¤òÄê¤á¤ëÂ¦¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¼«¿È¤âÎ¨Àè¤·¤ÆÌÏÈÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦°Ê³°¤Ë¤â¡¢Ê¿Æü¤ÎÂ¿¤¯¤ò»Å»öÉô²°¤Ë¤³¤â¤ê¡¢Àï½Ñ¸¦µæ¤ä¥Á¡¼¥à¤Î½àÈ÷·×²è¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¶ÈÌ³ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡¦ÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖU-23Ãæ¹ñÂåÉ½¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª´ÆÆÄ¤¬Áª¼ê¤Î½ÐÁ°ÃíÊ¸¤ò¶Ø»ß¡×¤¬¥Û¥Ã¥È¥ï¡¼¥É¤Ë¡£¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ®¸ù¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¸·¤·¤¤¼«Î§¡¢µ¬Î§¤òµá¤á¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¡×¡Ö¤³¤ì¤¾¥×¥í°Õ¼±¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ï¾¡¼ê¤Ë½ÐÁ°¤òÃíÊ¸¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¡©¡×¡Ö½ÐÁ°¤Ï¤À¤á¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¥×¥íÁª¼ê¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë°û¤ß¿©¤¤¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡×¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬½ÐÁ°¡©¤ª¾Ð¤¤¤Î¥Í¥¿¤«²¿¤«¤«¡©¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¿©»ö¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë