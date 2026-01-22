¥¹¥Þ¥ÛÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤«ÀìÍÑ¥«¡¼¥Ê¥Ó¤«¤¤¤¤¤Î¤Ï¥É¥Ã¥Á¡©¡¡¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Ê¥ÓÌäÂê¤Ëº£¤³¤½·èÃå¡ª
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥¹¥Þ¥Û¥Ê¥Ó¤ÏÄã¥³¥¹¥È¤ÇÃÏ¿Þ¹¹¿·¤¬Áá¤¤°ìÊý¤Ç²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤äÄÌ¿®´Ä¶¤Ë¼åÅÀ¤¬¤¢¤ë
¢£ÀìÍÑ¥«¡¼¥Ê¥Ó¤ÏÂç²èÌÌ¤È¹âÀºÅÙÂ¬°Ì¡¢¼ÖÎ¾µ¡Ç½¤È¤ÎÏ¢·È¤ËÍ¥¤ì¤ë
¢£ÍÑÅÓ¤äÁö¹Ô´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤¿»È¤¤¤ï¤±¤¬¸½¼ÂÅª¤Ê·ëÏÀ¤È¤Ê¤ë
¥¹¥Þ¥Û¥Ê¥Ó¤«¥«¡¼¥Ê¥Ó¤«¤ÇÌÂ¤¦»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¡ºÇ¶á¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¥Ê¥Óµ¡Ç½¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÅëºÜ¼Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ê¥Óµ¡Ç½¤¬É¬Í×¤Ê¤é¡¢¥×¥é¥¹ÎÁ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¥Ê¥Óµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤«¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆGoogle¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤ë¤«¤ÎÁªÂò¤È¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢°ìÉô¤Î²¤½£¼Ö¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¥Ê¥Óµ¡Ç½¤¬¤Ê¤¤¥¯¥ë¥Þ¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤ÎÏ¢Æ°¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥Ê¥Ó¤Ë¹â¤¤¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤°¤é¤¤¤Ê¤é¡¢»È¤¤´·¤ì¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ê¥Ó¤Ç½½Ê¬¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥Û¥ë¥À¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ì¤ÐOK¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É®¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÖºÜ¤Î¥Ê¥Ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥Ê¥Ó¡×¤È¡Ö¥«¡¼¥Ê¥Ó¡×¡¢·ë¶É¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¡©¡¡¤È¤Îµ¿Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Ê¥Óµ¡Ç½¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤¬¡Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÃ±ÂÎ¤Î¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦Á°Äó¡Ë¡¢¡¥«¡¼¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à·ÐºÑÅª¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£¢Google¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤Î¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¿Þ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÍÎÁ¹¹¿·¡¢¤½¤ÎÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¼ÖºÜ¥Ê¥Ó¤ÎÃÏ¿Þ¥Ç¡¼¥¿¹¹¿·¤ÎÌµÎÁ´ü´Ö¤ò¤¹¤®¤ë¤È¡¢¼Ö¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ôËü±ß¤Î¹¹¿·ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¡££¥Ê¥Ó¤ÎÃÏ¿Þ¥Ç¡¼¥¿¤ËÆÃ²½¤¹¤ì¤Ð¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¥Ç¡¼¥¿¡¢¾ðÊó¤¬Â¨¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬ºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£¼ÖºÜ¥Ê¥Ó¤ÎÃÏ¿Þ¥Æ¡¼¥¿¤Ï¡¢¹¹¿·¤·¤Æ¤â¡¢»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï1Ç¯Á°¤Î¥Ç¡¼¥¿¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£ÉÕ¤±²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ê¥Óµ¡Ç½¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤â»È¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¾å¤Ç¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£¡¤½¤â¤½¤â²èÌÌ¤¬¾®¤µ¤¤¡£Âç¤¤¯¤Æ¤â6.5¥¤¥ó¥ÁÄøÅÙ¤À¡£¤·¤«¤·ÀìÍÑ¥«¡¼¥Ê¥Ó¤Ê¤é9¡Á14¥¤¥ó¥Á¤âÅö¤¿¤êÁ°¡£½õ¼êÀÊÂ¦¤Ë¤â¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ê¥Ó²èÌÌ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¼Ö¼ï¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¸«¤ä¤¹¤µ¤Ç¤ÏÀìÍÑ¥«¡¼¥Ê¥Ó¤ËÎô¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ÅöÁ³¡¢¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÎÁ¤¬È¯À¸¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÎÁ¤ËÍ¾Íµ¡ÊÂçÍÆÎÌ¥×¥é¥óÉ¬¿Ü¡Ë¤¬¤Ê¤¤¤È»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¡£¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤ÎÂ®ÅÙÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡££¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬·÷³°¤Ë¤Ê¤ë¤È»È¤¨¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÚ¤ì¤Ç¤â»È¤¨¤Ê¤¤¡£¤¥Ê¥Ó¤ÎÂ¬°ÌÀºÅÙ¤Ç¤ÏÀìÍÑ¥«¡¼¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÎô¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤¯¤ËGPS¿®¹æ¤¬¼å¤¤¾ì½ê¤Ç¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖÉ½¼¨¤¬ÆÀ¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ê¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤äÃÏ²¼Æ»¤Ê¤É¡Ë¡£¥¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ê¥Ó¤ò¾ïÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¾ÃÌ×¤â²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈ¯Ç®=¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÎô²½¤â¿´ÇÛ¡£¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òËº¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£§¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¾ì¹ç¡¢Æ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾Ë¡¤ÎÊÝ°Â´ð½à¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢Á°Êý»ë³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò½ç¼é¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤É¤Á¤é¤â°ìÄ¹°ìÃ»¤¢¤ê»È¤¤¤ï¤±¤¬´ÎÍ×
¡¡°ìÊý¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤Ï¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀìÍÑ¥«¡¼¥Ê¥Ó¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ê¥Ó¤è¤êÂç²èÌÌ¤Ç¸«¤ä¤¹¤¤¡£¢GPS¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¸¥ã¥¤¥í¥»¥ó¥µ¡¼¤ä¼ÖÂ®¥»¥ó¥µ¡¼¡¢µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅ·Äº±ÒÀ±¤ÎÂ¬°Ì¤ò»È¤¦¤¿¤á¡¢Â¬°ÌÀºÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¡¢ÃÏ²¼¤Ç¤âÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¾ðÊó¤¬¼èÆÀ¤·¤ä¤¹¤¤¡££¥á¡¼¥«¡¼½ãÀµ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¥Ð¥Ã¥¯¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î²èÁü¡¢¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥Ó¥å¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î²èÁü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÖÎ¾¤Î¾ðÊóÉ½¼¨¡¢ÀßÄê¤«¤é¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¡£Àè¿Êµ¡Ç½ËþºÜ¤Î¼Ö¼ï¤ÇÀìÍÑ¥«¡¼¥Ê¥Ó¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤ÎÏ¢Æ°¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡¡·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤«?¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦»È¤¤¤ï¤±¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥·¡¼¥óÊÌ¤Ë¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤«¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¡ü¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀè¿Êµ¡Ç½¤ò¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç»È¤¤¤³¤Ê¤·¤¿¤¤¤Ê¤éÀìÍÑ¥«¡¼¥Ê¥Ó¡£¡üÆü¾ïÅª¤Ë¥Ê¥Ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ä¹µ÷Î¥¡¢Ä¹»þ´Ö¡¢»³Æ»¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¥Ê¥Ó¤Î»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬Â¿¤¯¡¢¼ÖÆâ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤¹¤Ã¤¤ê´¶¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î³Æ¼ïµ¡Ç½¤È¤ÎÏ¢·È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤éÀìÍÑ¥«¡¼¥Ê¥Ó¡£¡ü¥Ê¥Óµ¡Ç½¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¥³¥¹¥È¤òÄã¸º¤·¡¢ÃÏ¿Þ¥Ç¡¼¥¿¤Î¹¹¿·¤ÎÁá¤µ¤ò½Å»ë¤·¡¢ÅÔ»ÔÉô¡¢¶áµ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê²èÌÌ¤Ç¤â¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ê¥Ó¤Ç¤â½½Ê¬¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÏ·´ã¤Ê¤éÀìÍÑ¥«¡¼¥Ê¥Ó¤òÁ¦¤á¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ê¥Ó¡¢ÀìÍÑ¥«¡¼¥Ê¥Ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë³Î¤«¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤Ë°¦¼Ö¤Ë¥«¡¼¥Ê¥Ó¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÏ¿Þ¥Ç¡¼¥¿¤Î¹¹¿·¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÈñÍÑ¤¬¤«¤µ¤à¤Î¤Ç¹¹¿·¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÃÏ¿Þ¥Ç¡¼¥¿¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ê¥Ó¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¼ê¤â¤¢¤ë¡£ÀìÍÑ¥«¡¼¥Ê¥Ó¤ÎÃÏ¿Þ¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ê¤¤Æ»¡¢¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ÒÎÏ¤ÏºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÏ¢·È¤Ï¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÈÀìÍÑ¥Ê¥Ó¤Î¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¡©¡¡¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡£
¡¡ÏÃ¤òÌá¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥Ê¥Ó¡×¤È¡Ö¥«¡¼¥Ê¥Ó¡×·ë¶É¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¡©¡¡¤ÎºÇ¿·¤ÎÅú¤¨¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀèÆü¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¿··¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥Ê¥Ó¡×¤È¡Ö¥«¡¼¥Ê¥Ó¡×¤ÎÁÐÊý¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤ò¤·¤¿¡¢SIM=ÄÌ¿®µ¡´ï¤ÈGoogleÅëºÜ¤ÎÀìÍÑ¥«¡¼¥Ê¥Ó¤¬¡¢²Á³Ê¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢ÄÌ¿®ÎÁÌµÎÁ´ü´Ö¤âÄ¹¤¯¡ÊGoogle¤ÎÄÌ¿®ÎÁ¤Ï10Ç¯ÌµÎÁ/¥É¥³¥â¤ÎSIMºÎÍÑ¡£¥¹¥Þ¥ÛÀÜÂ³ÉÔÍ×¡Ë¡¢ºÇ¶¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£