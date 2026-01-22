ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÖÆñ¤·¤µ¤ò½é¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤¬Á´ÆüËÜ¤À¤Ê¡×Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢4Ï¢ÇÆÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¹ñºÝÂç²ñ¤È°ã¤¦»ÅÍÍ¤Ë»Í¶ìÈ¬¶ì¡Ö¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢½¸ÃæÎÏÄã¤¤¤Ê¤È¡×
Å·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ 2026Ç¯Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ(20Æü¡Á25Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)
ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤¬Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Ç4Ï¢ÇÆ¡¢5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÁáÅÄÁª¼ê¤Ï22Æü½éÀï¤È¤Ê¤ë½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹4²óÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¹â¹»À¸¤Î郄¿¹°¦±ûÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥²¡¼¥à¤ÏÍî¤È¤¹¤â¤Î¤Î¤½¤Î¸åÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ß4¥²¡¼¥àÏ¢¼è¤Ç4-1(7-11¡¢11-4¡¢13-11¡¢11-2¡¢11-9)¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁáÅÄÁª¼ê¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¹â¿¹Áª¼ê¤Ï¥Ñ¥ê¤ÎÁª¹Í²ñ°ÊÍè¤ÎÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢3»î¹ç¤ä¤Ã¤Æ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½Ð¤À¤·¤«¤éÆ°¤¤âÎÉ¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È²¡¤µ¤ì¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï½éÀï¡¢Áê¼ê¤Ï4ÀïÌÜ¤È¤¤¤¦½ê¤â´Þ¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÐÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ìµ¤¤ËÎ¥¤¹Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤±Ô¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¤ÏÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÀ®²Ì¤ò¸ì¤ë¤â¡¢¡Ö¶¥¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤êºÇ½é¤Î½Ð¤À¤·¤Î¶î¤±°ú¤¤Î»þ¤Ë²¿¤òÁªÂò¤¹¤Ù¤¤«¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»î¹ç¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Çº£¸å¤Î²ÝÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÏÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢ÃË»Ò¥¸¥å¥Ë¥¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢½÷»Ò¥¸¥å¥Ë¥¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢Á´870¿Í(°ìÈÌ¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç½ÅÊ£Áª¼ê¤¢¤ê)¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÂîµåÂæ¤â20Âæ°Ê¾å¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Æ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝÂç²ñ¤È¤Ï°ã¤¦Êý¼°¤ËÁáÅÄÁª¼ê¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡£2¥²¡¼¥àÌÜ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤È¸þ¤³¤¦Â¦¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ½¸Ãæ¤·Ä¾¤»¤¿¡£½¸ÃæÎÏÄã¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤ÏÂæ¤ÈÁê¼ê¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¡£¤½¤³¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò½é¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤¬Á´ÆüËÜ¤À¤Ê¤È¡×¤È²þ¤á¤ÆÆñ¤·¤µ¤ò¼Â´¶¡£¡Ö1¥²¡¼¥àÌÜ¤è¤ê5¥²¡¼¥àÌÜ¤ÎÊý¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë(¼«Ê¬¤¬)¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ã±¤Ëµ»½Ñ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯Àï½Ñ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Î¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê²¿¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇËèÆü¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏ¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£