韓国女性グループ・２ＮＥ１のＣＬと俳優・カン・ドンウォンの個人事務所代表が、芸能企画会社未登録容疑で検察に送致される予定だと２２日、現地メディアのＮｅｗｓ１などが報じた。

記事によるとソウル龍山（ヨンサン）警察署は、大衆文化芸術産業発展法違反の疑いを受けたＣＬと所属事務所のＶｅｒｙ Ｃｈｅｒｒｙと、カン・ドンウォンの個人事務所・ＡＡグループとその代表を２３日、ソウル西部地方検察庁へ在宅起訴する方針だと明かしたという。

ＣＬは２０２０年、自身が代表を務めるレーベル・Ｖｅｒｙ Ｃｈｅｒｒｙを設立後、管轄区役所に約５年間登録手続きをしないまま、法人運営をしていた疑いが持たれていた。

一方、カン・ドンウォンの個人事務所は代表が経営を担っており、本人は経営に関与していないと判断され不送致が適用されたという。

今回の捜査は、昨年９月「芸能人名義の個人事務所などが、韓国では必須条件とされている大衆文化芸術企画業に登録せず運営している」という告発状が受理されたことから始まった。

韓国では、大衆文化芸術企画業に登録しないまま営業した場合、２年以下の懲役または２千万ウォン（約２００万円）以下の罰金刑、業務停止に処せられる可能性がある。