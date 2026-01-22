Î²²«ÅçÀïË×¼Ô¤òÄÉÅé¡¡Ê®²Ð¤Î±Æ¶Á¤ÇÅÔ¿´³«ºÅ
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ï22Æü¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ç·ãÀïÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿Î²²«Åç¡ÊÅìµþÅÔ¾®³Þ¸¶Â¼¡Ë¤ÎÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤òÅÔµÄ²ñµÄ»öÆ²¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ç³«¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Î²²«Åç¼þÊÕ¤ÎÊ®²Ð³èÆ°¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·²ñ¾ì¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£°äÂ²¤ä¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤é¤¬»²Îó¤·¸¥²Ö¤·¤¿¡£
¡¡Éã¤ÎÅçÅÄÀ¯Íº¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¤¿ÌðÉô¿¿Íý¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤¬°äÂ²ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡Ö²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢Éã¤äÀï»à¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ÇÀï¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ï¼°¼¤Ç¡ÖÀïÁè¤Î»´²Ò¤òÆóÅÙ¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¿´¤Ë¹ï¤à¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÅÔ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼°Åµ¤Ï1983Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê43²óÌÜ¡£