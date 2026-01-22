阪神は22日、西宮市内で合同スタッフ会議を行い、春季キャンプの宜野座組と具志川組の参加メンバーを決めた。

新人ではドラフト2位・谷端将伍内野手（日大）がただ一人、1軍扱いの宜野座スタート。移籍組の伏見寅威捕手（前日本ハム）、元山飛優内野手（前西武）、現役ドラフトの浜田太貴外野手（前ヤクルト）の3人と新外国人のイーストン・ルーカス投手（前ブルージェイズ）、カーソン・ラグズデール投手（前ブレーブス）、キャム・ディベイニー内野手（前パイレーツ）も宜野座スタートとなった。

また新人合同自主トレ中に右足肉離れを発症したドラフト1位・立石正広内野手（創価大）は具志川スタートとなった。実績のある岩崎、大竹、高橋、梅野、木浪らも具志川組に回った。

≪宜野座組 2月1日〜25日 沖縄・宜野座≫

【投手】19名

伊原、椎葉、伊藤将、今朝丸、門別、才木、及川、村上、ルーカス、ラグズデール、桐敷、工藤、富田、早川、木下、石黒、津田、石井、伊藤稜

【捕手】5名

坂本、伏見、藤田、中川、嶋村

【内野手】10名

元山、大山、熊谷、中野、佐藤、ディベイニー、谷端、小幡、百崎、高寺

【外野手】6名

森下、近本、浜田、井坪、前川、小野寺

≪具志川組 2月1日〜25日 沖縄・具志川≫

【投手】18名

岩崎、岩貞、西勇、下村、大竹、高橋、畠、早瀬、茨木、能登、岡留、湯浅、ドリス、モレッタ、小川、松原、神宮、マルティネス

【捕手】4名

梅野、栄枝、町田、長坂

【内野手】9名

木浪、立石、糸原、佐野、山田、植田、戸井、川崎、アルナエス

【外野手】7名

岡城、島田、豊田、西純、福島、山崎、コンスエグラ