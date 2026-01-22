阪神キャンプ振り分け発表 新人では唯一ドラ2谷端が宜野座スタート 岩崎、高橋、梅野、木浪ら具志川組に
阪神は22日、西宮市内で合同スタッフ会議を行い、春季キャンプの宜野座組と具志川組の参加メンバーを決めた。
新人ではドラフト2位・谷端将伍内野手（日大）がただ一人、1軍扱いの宜野座スタート。移籍組の伏見寅威捕手（前日本ハム）、元山飛優内野手（前西武）、現役ドラフトの浜田太貴外野手（前ヤクルト）の3人と新外国人のイーストン・ルーカス投手（前ブルージェイズ）、カーソン・ラグズデール投手（前ブレーブス）、キャム・ディベイニー内野手（前パイレーツ）も宜野座スタートとなった。
また新人合同自主トレ中に右足肉離れを発症したドラフト1位・立石正広内野手（創価大）は具志川スタートとなった。実績のある岩崎、大竹、高橋、梅野、木浪らも具志川組に回った。
≪宜野座組 2月1日〜25日 沖縄・宜野座≫
【投手】19名
伊原、椎葉、伊藤将、今朝丸、門別、才木、及川、村上、ルーカス、ラグズデール、桐敷、工藤、富田、早川、木下、石黒、津田、石井、伊藤稜
【捕手】5名
坂本、伏見、藤田、中川、嶋村
【内野手】10名
元山、大山、熊谷、中野、佐藤、ディベイニー、谷端、小幡、百崎、高寺
【外野手】6名
森下、近本、浜田、井坪、前川、小野寺
≪具志川組 2月1日〜25日 沖縄・具志川≫
【投手】18名
岩崎、岩貞、西勇、下村、大竹、高橋、畠、早瀬、茨木、能登、岡留、湯浅、ドリス、モレッタ、小川、松原、神宮、マルティネス
【捕手】4名
梅野、栄枝、町田、長坂
【内野手】9名
木浪、立石、糸原、佐野、山田、植田、戸井、川崎、アルナエス
【外野手】7名
岡城、島田、豊田、西純、福島、山崎、コンスエグラ