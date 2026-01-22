原因特定に時間要すると判断

東京電力ホールディングスは２２日、前日に再稼働した柏崎刈羽原子力発電所（新潟県柏崎市、刈羽村）６号機の原子炉を停止すると発表し、２３日午前０時３分、停止作業を完了した。

２２日未明に核分裂を抑える制御棒を引き抜く作業中、異常を示す警報が鳴る不具合が発生し、原因の特定に時間がかかると判断した。

東電によると、警報は２２日午前０時２８分に鳴った。制御棒の関連機器の部品に問題があるとみて交換したが、改善されなかった。このため引き抜き作業を中断したうえで、原子炉停止の方針を決定。全２０５本の制御棒のうち、既に引き抜いた５２本を原子炉に戻し終えた。原子炉の状態は安定しており、外部への放射能の影響はないという。

２２日夜に記者会見した同原発の稲垣武之所長は「原因について徹底的に調査を行う必要があると判断した。安全最優先で慎重に対応する」と述べた。東電は２月２６日の営業運転開始を目指しているが、調査にかかる期間も含め見通せないとした。

原子力規制庁は今回の不具合について、作業に立ち会っている検査官を通じて状況を把握した。原子炉停止の報告は、東電が２２日午後４時半に発表する前に受けたという。

規制庁の担当者は「今回の不具合自体に安全上の問題があるとは考えていない」との認識を示す。今後も現地の検査官を通じて状況を確認するとしている。

６号機は２１日午後７時頃に制御棒を引き抜き、約１４年ぶりに起動。同８時半頃には核分裂が安定して続く「臨界」に到達していた。