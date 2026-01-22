¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¡Ö¸µ¥«¥ì¡×±ê¾å¤Î±¢¤Ç¡Ö¸µÉ×¡×¤Î¸½ºß¤ËºÆÃíÌÜ¡Ä°ú¤¼è¤Ã¤¿°¦¸¤¤È¤Î¡ÈÊ³Æ®»Ñ¡É¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ë½¸¤Þ¤ë»Ù»ý
¡¡2021Ç¯12·î¤Ë½÷Í¥¤Î¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌó4Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤â¡¢Èà½÷¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Î¸µÎø¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÁ°»³¹äµ×¤¬¡¢À¸Á°¤Î´Ø·¸¤ò¹ðÇò¤·¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1·î21Æü¤Î¡ØÆü´©SPA!¡Ù¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¡¢Á°»³¤ÏÏ»ËÜÌÚ¤Î¥á¥ó¥º¥é¥¦¥ó¥¸¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¶á¶·¤òÃæ¿´¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢Á°»³¤µ¤ó¤Ï¡ØÉ¬Í×¤Ê¤éÁ´ÉôÏÃ¤»¤ë¡Ù¤ÈÈ¯¸À¡¢¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤¬Àº¿À²Ê¤ÎÌô¤òÉþÍÑ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¼«¿È¤âÀº¿À²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢¡ØÈà½÷¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ç¯Îð¤Î35ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤¬¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£¤½¤ì¤Ç²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÌ¿¤òÀä¤È¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ê¤É¡¢À¸¡¹¤·¤¤·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬±ê¾å¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÈÈ¿¾Ê¤âÈá¤·¤ß¤â¤Ê¤¤¤Î¤«¡É¤È¸·¤·¤¤À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¸µ¥«¥ì¤Î¹ðÇò¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ö°ìÊý¡¢¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Î¸µÉ×¡¦Â¼ÅÄ½¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤Ï¹¥Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Â¼ÅÄ¤Ï2017Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢2019Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤¬¡¢¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Æ°¤¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡ÖÀ¸Á°¡¢¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¶¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥Á¥ï¥ï¤ò»ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦¸¤¤ÎÆ°¸þ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ï2021Ç¯12·î¤ÎX¤Ç¡¢¡Ô°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡Õ¤È¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¶¡¼¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ°é¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Â¼ÅÄ¤µ¤ó¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¶¡¼¤È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤Ç¤â¡¢1·î17Æü¤Ë¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¿²¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¶¡¼¤ò¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤¢¤²Ëº¤ì¡¢µ¡·ù¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸¤¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ë²û¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¸µºÊ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¡¢°¦¸¤¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡ÈÊ³Æ®¡É¤¹¤ë»Ñ¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¸µÃ¶Æá¤µ¤Þ¤ÎÂ¼ÅÄ½¼¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Í¾ÄøÎ©ÇÉ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤âÈà½÷¤Î°¦¸¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È°é¤Æ¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡Õ
¡ÔÂ¼ÅÄ¤µ¤ó¡¢¤¤¤¤¿Í¤À¤Ê¤¡¡¼¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢Â¼ÅÄ¤Ë¹¥´¶¤òÊú¤¯À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÁ°»³¤ÎÁûÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¼ÅÄ¤È¤Î°ã¤¤¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢Á°»³¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸òºÝÃæ¤Ë¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤ØË½¸À¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¡¢ËÜ¿Í¤â2024Ç¯8·î¤Î¡Ø½µ´©½÷À¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÇÍÅÝ¤·¤¿»ö¼Â¤òÇ§¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤½¤Î¸ÀÆ°¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¤³¤È¤òË½Ïª¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤â¤¢¤ê¡¢¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢Â¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà½÷¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ1Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿2022Ç¯12·î¤ËInstagram¤Ç¡Ô°ìÇ¯·Ð¤Ã¤Æ¤â²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤º¤Ã¤ÈÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡Õ¤È¡¢Èà½÷¤òËº¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤ë¤Ê¤É¡¢¿ï½ê¤Çµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°¦¸¤¤ò·üÌ¿¤Ë°é¤Æ¤ë»Ñ¤«¤é¤â¡¢Â¼ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÁ°»³¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡¢É¾²Á¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¶¡¼¤â¡¢Â¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤í¤¦¡£