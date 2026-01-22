¥á¥Ã¥Ä¡¢ºòµ¨ºÇÂ¿¾¡±¦ÏÓ¥Ú¥é¥ë¥¿¤ò³ÍÆÀ¡ª¡¡2ÂÐ2¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¶¯²½
¢¡ Àé²ìÞæÂç¤È¤È¤â¤Ë¶¯ÎÏ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó·ëÀ®¤Ø
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö21Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡¦¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÀ®Î©¤òÈ¯É½¡£¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿¡Ê29¡Ë¡¢¥È¥Ó¥¢¥¹¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º¡Ê27¡ËÎ¾±¦ÏÓ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ú¥é¥ë¥¿¤Ï2018Ç¯¤ËMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢2023Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉÄÌ»»70¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºòµ¨¤Ï33ÀèÈ¯¤Ç17¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.70¡¢176²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ204Ã¥»°¿¶¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥àÁª½Ð¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º¤Ï2016Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¥ì¥¤¥º¤Ê¤É4µåÃÄ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼½êÂ°¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯¤Ë¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤ÇMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¤ËÀèÈ¯¤È¤·¤Æ9¾¡¤òµó¤²¤ë¤â¡¢ºòµ¨¤Ï22ÅÐÈÄ¤Ç1¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.55¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ú¥é¥ë¥¿¤Ïº£µ¨½ªÎ»»þ¡¢¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º¤Ï2030Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»»þ¤Þ¤ÇÊÝÍ¸¢¤¬»Ä¤ê¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÏÂÐ²Á¤È¤·¤Æºòµ¨¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î±¦ÏÓ¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥¹¥×¥í¡¼¥È¡¢µåÃÄ3°ÌÍË¾³ô¤ÎÍ··â¼ê¥¸¥§¥Ã¥È¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤òÊü½Ð¡£Á°Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥í¥Ù¥ë¥ÈJr.¤ÎÆþÃÄ¤ËÂ³¤¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥¨¡¼¥¹³Ê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£