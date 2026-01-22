¡Ö¥¨¥ô¥¡¡×¥·¥êー¥º30¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥§¥¹¡ÖEVANGELION:30+¡¨¡×¤Î¾Ò²ðÆÃÊÌÈÖÁÈ¡¢1·î23Æü21»þ¤è¤êÇÛ¿®¡ª
¡¡¥«¥éー¤È¥¥ó¥°¥ì¥³ー¥É¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Õ¥§¥¹¡ÖEVANGELION 30+¡¨ 30th ANIVERSARY OF EVANGELION¡×¤ò2·î21Æü～2·î23Æü¤Þ¤Ç²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ1·î23Æü21»þ¤è¤ê¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁ´ÍÆ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÍè·î³«ºÅ ²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê3Æü´Ö¡ØEVANGELION:30+¡¨¡Ù¡Ê¤Û¤Ü¡ËÁ´ÉôÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹!! ¡×¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖEVANGELION:30+¡¨¡×¤ÎÁ´ÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¼«ÂÎ¤ÎMC¤â¤Ä¤È¤á¤ë¾¾ß·¥Í¥¤µ¤ó¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¥Èー¥¯¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁí¹ç±é½Ð¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÄà°æ¾Ê¸ã»á¡¦Àé¹çÍÎÊå»á¡¦ÃæÅÄÂóÇÏ»á¡¢¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÂçÂíÍã»á¤ò·Þ¤¨¤Æ¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¶õ´Ö¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡×¤ò»È¤¤¡¢²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤òCG¤ÇºÆ¸½¡£Â¿ºÌ¤Ê±éÌÜ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡ÖSTAGE AREA¡×¡¢¡Ö¥¨¥ô¥¡¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÅ¸¼¨¼þÍ·¥¨¥ê¥¢¡ÖEVA EXTRA 30¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¡¦¥³¥á¥ó¥È¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤À¡£¡Ú¤¤¤è¤¤¤èÍè·î³«ºÅ ²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê£³Æü´Ö¡ÖEVANGELION:30+¡¨¡×¡Ê¤Û¤Ü¡ËÁ´ÉôÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹!! YouTube¡Û
(C)khara