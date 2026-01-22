「首が詰まった服が苦手」な人へ！【ハニーズ】40・50代のスッキリ見え♡「Vネックセーター」

タートルネックやハイネックなど、首が詰まった服が苦手……。そんなミドル世代におすすめしたいのが、首元をすっきり見せてくれるVネックトップス。そこで今回は【ハニーズ】から、大人に似合う上品なVネックセーターをご紹介。オンにもオフにも使いやすく、冬コーデで手放せなくなりそうです。

ドロップショルダーで抜け感のある着こなしに

【ハニーズ】「あったかVネックニット」\1,780（税込・セール価格）

顔まわりがすっきりと見えそうなVネックセーター。ほどよくゆとりのあるシルエットでラフに見えにくく、きれいめにもカジュアルにも着られそうです。公式サイトによると「遠赤外線を放射する特殊セラミックを練りこんだ、あったか素材」を使用しており、重ね着せずともあたたかいかも。パンツにもスカートにも合わせやすく、洗濯機洗いできるのも高ポイントです。

着まわし力◎ すっきり着られるリブセーター

【ハニーズ】「リブVネックニット」\1,980（税込）

女性らしい雰囲気をまとえそうなVネックセーター。縦ラインが強調されるリブ編みのセーターなので、ボリュームのあるボトムスとも好相性です。ジャケットやジャンスカのインナーとしても使いやすく、着まわしが利くのも魅力。手に取りやすい価格ながら、公式サイトによると「柔らかで伸縮性も高くストレスフリーな着心地」なのだとか。全9色とカラー展開豊富。

writer：Emika.M