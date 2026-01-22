

岡山県とアイリスオーヤマの包括連携協定締結式（提供：アイリスオーヤマ）

岡山県と生活用品の企画・製造・販売を手掛ける「アイリスオーヤマ」(仙台市)は、1月22日に包括連携協定を締結し、岡山県庁で締結式を行いました。

アイリスオーヤマが中国・四国地方の都道府県と協定を結ぶのは初めてです。アイリスオーヤマは現在、瀬戸内市にパックごはんの製造・物流拠点となる「岡山瀬戸内工場」の整備を進めています。今回の協定を通じて県と連携し、災害発生時の迅速な必要物資の供給や、防災に関する啓発活動などを行います。また岡山県産ノリの販売促進や、アスリートの就職支援などのスポーツ振興にも取り組みます。

岡山県の伊原木隆太知事は「工場の立地に続き、災害対策や青少年の工場見学、アスリートの雇用など、様々な分野における事業が展開されることを楽しみにしています」と期待を寄せました。

また、アイリスオーヤマの大山健太郎会長は「当社は本社が宮城県にあり、東日本大震災の被災経験を活かして、岡山瀬戸内工場でも製造する予定のパックごはんなどの物資を、非常時に迅速に供給できる体制を構築してまいります」などとコメントしました。