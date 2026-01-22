Áê¾ìÅ¸Ë¾1·î22Æü¹æ¡¡ÊÆ¹ñ³ô: ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É´ØÀÇ¤Ç¥È¥ê¥×¥ë°Â½Ð¸½¢ÍÅ±²ó¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¹â¤â·Ù²ü¡¡ÆüËÜ³ô: ½°±¡Åê³«É¼Æü2/8¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×¤Ç·øÄ´¡¢¤½¤Î¸åÃí°Õ
¢£I¡¥ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì
¡ü1¡¥NY¥À¥¦¤Î¿ä°Ü¡¡1¡Ë1/19¡¢½ËÆü¡¦¥¥ó¥°ËÒ»ÕÃÂÀ¸Æü¤ÇµÙ¾ì¡¡2¡Ë2/20¡¢NY¥À¥¦¢¥870¥É¥ë°Â¡¢48,488¥É¥ë¡¡3¡Ë2/21¡¢NY¥À¥¦¡Ü588¥É¥ë¡¢49,077¥É¥ë
¡ÚÁ°²ó¤Ï¡ÛÁê¾ìÅ¸Ë¾1·î19Æü¹æ¡¡ÊÆ¹ñ³ô: ÉÔÆ©ÌÀ´¶¶¯¤Þ¤ë¡¢´ØÀÇÈ½·è¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¡¦FRBÆÈÎ©À¡¦À¯¼£Åù¡¡ÆüËÜ³ô: ¹â»Ô¡¦Í¿ÅÞ¤Ë¡¢ÂÐ¹³ÀªÎÏ¡ÖÃæÆ»¡×¤¬ËÖ¶½¡¢¡ÖÃæÆ»¡×Í¥°Ì¤ÏËÜÅö¤«?
¡ü2¡¥ÊÆ¹ñ³ô¡§¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É´ØÀÇ¤Ç¥È¥ê¥×¥ë°Â½Ð¸½¢Í´ØÀÇÅ±²ó¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¹â¤â·Ù²üÂ³¤¯¡¡1¡Ë1/20¡¢¥È¥é¥ó¥×¡¦¥ê¥¹¥¯¤Ç¡Ö¥È¥ê¥×¥ë°Â¡×¡¡¡¡¡¦¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¤Ç²¤½£¼óÇ¾¤«¤éÈóÆñÂ³½Ð¡¡¡¡¡¡¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÊÆ¹ñÎÎÍÌäÂê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢EU8¥«¹ñ¤¬¥È¥é¥ó¥×Í×µá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢8¥«¹ñ¤ËÄÉ²Ã´ØÀÇ¡ÊÄÉ²Ã10¡ó¤ò2/1¤«¤é¢Í6·î¤«¤é25¡ó¤ØÁý²ÃÍ½¹ð¡Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦EU¤Îµ¬Äê¤Ç¤Ï¡¢ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ï8¥«¹ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÁ´EU²ÃÌÁ¤Î27¥«¹ñ¤¬ÂÐ¾Ý¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦²¤½£¼óÇ¾¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë²ç¤òÈ´¤¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö²¤½£¤ò¼åÂÎ²½¤µ¤»¡¢½¾Â°¤µ¤»¤è¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥¯¥»¥ó¼óÁê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¶¯À©Ê»¹ç¤ÏNATO¤Î½ªßá¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡×¤È·Ù¹ð¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÄÉ²Ã´ØÀÇÈ¯Æ°¤Ë¤Ï¡ÖÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¼è¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¼¨¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¼óÁê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÊÆ·³²ðÆþ¤ËÈ÷¤¨¤è¡ª¡×¹ñÌ±¤Ë5ÆüÊ¬¤Î¿©ÎÁÈ÷Ãß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÐ¾Ý¹ñ¤Ç¤Ê¤¤¤¬NATO²ÃÌÁ¤Î¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤µ¤¨¤â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢°Ü¹Ô´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇËÎö´ü¤Ë¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÎÎÍÌäÂê°Ê³°¤Ë¤âÄ©È¯¡¡¡¡¡¡¡¦¡ÖÄó°ÆÃæ¤Î¡ØÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡Ù¤Ø¤Î»²²ÃµñÈÝ¤Ê¤é¡¢Ê©¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤È¥ï¥¤¥ó¤Ë200¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼¨º¶¡£¥Þ¥¯¥í¥ó»á¤¬¾·ÂÔ¤ò¼Âà¤ÈÊó¹ð¸å¡Ö200¡ó´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ì¤Ð»²²Ã¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ½Ò¤Ù¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¦¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤È¥ï¥¤¥ó¤Ø¤Î200¡ó´ØÀÇ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¥¬¥¶ÌäÂê¶¨µÄ¤Î¤¿¤á¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î²ÃÆþ¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Î¥È¥é¥ó¥×»áÈ¯¸À¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¦ÊÆ¹ñ¤ÈEU¤È¤ÎÆ±ÌÁ¤¬ÍÉ¤é¤°¢ÍÊÆ¹ñ¤Ç¥È¥ê¥×¥ë°Â¡¡¡¡¡¡¡¦NATO¢Í¿·¤¿¤ÊNATO¤Ø¤Î²ÄÇ½ÀËÄ¤é¤à¡£¡¡¡¡¡¡¡¦¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î²ñ¸«¹µ¤¨¡¢»Ô¾ì¤ÏÉÔ°Â´¶ÁýÂç¡£ÊÆ¹ñ¡¦²¤½£¾Ú·ô»Ô¾ì¤ÇÉÔ°Â¿´Íý¤¬ÁýÂç¤·³ô²Á¤ÏÂçÉý°Â¤Ê¤É¥È¥ê¥×¥ë°Â¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥ê¥¹¥¯²óÈò¤È¤·¤Æ¶â¡¦¶ä²Á³Ê¤â»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¡ÖÇÆ¸¢³ÈÄ¥¼çµÁ¡×¤ÏÀª¤¤¤òÁý¤¹¡¡¡¡¡¡¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¢¤ëÃÏ¿Þ¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥«¥Ê¥À¡¦¥á¥¥·¥³¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÎÎÅÚ¤¬ÊÆ¹ñ¹ñ´ú¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÃÏ¿Þ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÇÆ¸¢³ÈÄ¥¤Î»×ÁÛ¤ò¤è¤¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÆ±ÌÁ¤Î²ÁÃÍ¤ÏÇ§¤á¤º¡¢¤à¤·¤íÆ±ÌÁ¹ñ¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÆ±ÌÁ¹ñ¤ÎÌÁ¼ç¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÇÆ¸¢¡×¤À¡£Èà¤¬¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¡¦½¬¶áÊ¿¡¦¶âÀµ²¸¤Ç¤¢¤ë¡£¥×¡¼¥Á¥ó¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¥í¥·¥¢´ó¤ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¡£Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ðµ¬À©¤Î1Ç¯´Ö±äÄ¹¤À¤±¤Ç¡¢´ØÀÇ¤ò°ú¤²¼¤²¤¿¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ±ÌÁ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤Ï¡Ö¥Ï¥¨¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤ë¤µ¤¤¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¡£
¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Êú¤¨¤ë¤½¤ÎÂ¾¤ÎÌäÂê¡¡¡¡¡¡¡¦FRBµÄÄ¹¿Í»ö¡¡¡¡¡¡¡¦´ØÀÇ¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¡¡¡¡¡¡¡¦º£Ç¯11·î¤ÎÃæ´ÖÁªµó
¡¡2¡Ë1/21¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤Î²¤½£8¥«¹ñ¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ÎÅ±²ó¤Ç¡¢¥È¥ê¥×¥ë¹â¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏNATO»öÌ³ÁíÄ¹¤Î¥ë¥Ã¥Æ»á¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉµÄÏÀ¤ÎÏÈÁÈ¡×¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢²¤½£8¥«¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÅ±²ó¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¦¤³¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É´ØÀÇ¤Î²óÈò¤ò¼õ¤±¡¢1/21¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¹â¡ÊÊÆ¹ñ³ô¡¦ÊÆ¹ñºÄ·ô¡¦¥É¥ë¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡¡¦¤·¤«¤·¡¢¥ë¥Ã¥Æ»á¤ÏNATO»öÌ³ÁíÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢EU¤òÂåÉ½¤·¤¿Î©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ë¥Ã¥Æ»á¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¹ç°Õ¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«ÉÔÌÀ¡£¡¡¡¡¡¦¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¹â¤¬Â³¤¯¤Î¤«¡¢ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤ÏÊ§¿¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸½¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Ç¶â²Á³Ê¤Ï1/21¤â¾å¾º¤·ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃíÌÜ¡£·Ù²ü·ÙÊó¤Ï²ò½ü¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡ü3¡¥»Ô¾ì¤ÎµÞÍî¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡áJP¥â¥ë¥¬¥ó¤Î¥Þ¥¤¥±¥ëCIO¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë¡¡1¡ËS&P500¼ï³ô²Á»Ø¿ô¤Ï1/20¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¾å¾ºÊ¬¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼º¤¤¡¢ÊÆ¹ñºÄ·ôÁê¾ì¤È¥É¥ë¤â²¼Íî¤·¤¿¡£¡¡2¡Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¼èÆÀ¤ò½ä¤Ã¤ÆÂÐÎ©¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î²¤½£½ô¹ñ¤ËÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
¡ü4¡¥¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡¢¾¦ÉÊ²Á³Ê¤ò²¡¤·¾å¤²»Ï¤Þ¤ë¡á¥¢¥Þ¥¾¥óCEO¤¬»ØÅ¦¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡Ë
¢£II¡¥Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì
¡ü1¡¥¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Î¿ä°Ü¡¡1¡Ë1/19¡¢¾å³¤Áí¹ç¡Ü12¹â¡¢4,114¡¡2¡Ë1/20¡¢¾å³¤Áí¹ç¢¥1°Â¡¢4,113¡¡3¡Ë1/21¡¢¾å³¤Áí¹ç¡Ü3¹â¡¢4,116
¡ü2¡¥Ãæ¹ñ2025Ç¯¤ÎÇ¯´ÖGDP¤Ï140Ãû1,879²¯¸µ¡ÊÌó3,177Ãû±ß¡Ë¡¢Á°Ç¯Èæ¡Ü5.0¡óÀ®Ä¹¡ÊÆü·Ð¿·Ê¹¡Ë¡¡1¡ËÁ´¹ñ¸ÇÄê»ñ»ºÅê»ñ³Û¡¡¡¡¡¡48Ãû5,186²¯¸µ¤ÇÁ°Ç¯Èæ¢¥3.8¡ó¸º¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡£¡¡2¡ËÉÔÆ°»ºÅê»ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥17.2¡ó¸º¡¢ºòÇ¯¢¥10.6¡ó¤è¤ê²¼ÍîÉý¤ò³ÈÂç¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÔÆ°»ºÄÀÂÚ¤¬½ª¤ï¤ëÃû¤·¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡¡3¡ËÃæ¹ñ¿Í¸ý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯Ëö¤Î¿Í¸ý¤Ï14²¯489Ëü¿Í¡¢Á°Ç¯Èæ¢¥339Ëü¿Í¸º¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·À¸»ù¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2024Ç¯¤Î953Ëü¿Í¢Í2025Ç¯¤Î792Ëü¿Í¡¢¢¥161Ëü¿Í¸º¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½ÐÀ¸¿ô792Ëü¿Í¤Ï¡¢1738Ç¯¡Ê¿Í¸ý1.5²¯¿Í¡Ë¤ÈÆ±¿å½à¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¹âÎð²½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡60ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¸ý¤Ï3²¯2,338Ëü¿Í¤ÇÁ°Ç¯Èæ¡Ü1,307Ëü¿ÍÁý¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á´¿Í¸ý¤Î³ä¹ç¤Ï22.0¡ó¢Í23.0¡ó¤ËÁý¤¨¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÄÇ¯¼º¶ÈÎ¨¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÈ¯É½¤Ê¤·¡£
¢£III¡¥ÆüËÜ³ô¼°»Ô¾ì
¡ü1¡¥Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¿ä°Ü¡¡1¡Ë1/19¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¢¥352±ß°Â¡¢53,583±ß¡¡¡¡2¡Ë1/20¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¢¥592±ß°Â¡¢52,991±ß¡¡¡¡3¡Ë1/21¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¢¥216±ß°Â¡¢52,774±ß¡¡
¡ü2¡¥ÆüËÜ³ô¡§Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï½°±¡Åê³«É¼Æü2/8¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×¤Ç·øÄ´¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÃí°Õ¡¡1¡ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Î¿ä°Ü¡¡¡¡¡Ê1¡Ë1/19¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¢¥352±ß°Â¡¢´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Ç¢¥283±ß°Â¡¦ÀêÍÎ¨¢¥80.39¡ó¡¡¡¡¡¡¡¦´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²¼¤²´óÍ¿³Û¡¡ ¡¡³ô²Á²¼¤²Éý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥171±ß°Â¡¡¡¡¡¡¢¥640±ß°Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TDK¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥37¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥74¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¡¡¡¡¡¡¢¥28¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥350¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ËÅÄÄÌ¾¦¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥25¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥248¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯G¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥22¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥28¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ç·×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥283
¡¡¡¡¡Ê2¡Ë1/20¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¢¥592±ß°Â¡¢´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Ç¢¥481±ß°Â¡¦ÀêÍÎ¨¢¥81.25¡ó¡¡¡¡¡¡¡¦´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²¼¤²´óÍ¿³Û¡¡ ¡¡³ô²Á²¼¤²Éý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥181±ß°Â¡¡¡¡¡¡¢¥675±ß°Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡¡¡¡¡¡¢¥110¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥1,100¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯G¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥105¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥131¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥59¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥590¿®±Û²½³Ø¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥26¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥155¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ç·×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥481
¡¡¡¡¡Ê3¡Ë1/21¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¢¥216±ß°Â¡¢´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Ç¢¥150±ß°Â¡¦ÀêÍÎ¨¢¥69.44¡ó¡¡¡¡¡¡¡¦´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²¼¤²´óÍ¿³Û¡¡ ¡¡³ô²Á²¼¤²Éý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¡¡¡¡ ¢¥67¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥840¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥32 ¢¥320¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³¥Ê¥ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥24¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥705¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥15¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥444¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ KDDI ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥12¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥30¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ç·×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥150¡¡¡¡¡¡¡¦²¼Íî´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Ç¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤¬1ÌÃÊÁ¤â¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µÕ¤Ë¡¢¾å¾º´óÍ¿5ÌÃÊÁ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¦5ÆüÂ³Íî¤ÏºòÇ¯1/8¡Á15°ÊÍè¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¡£¡¡¡¡¡¡¡¦5ÆüÂ³Íî¤Ï¡¢È¿È¯¤¬¶á¤¤¥µ¥¤¥ó¡£
¡¡2¡Ë½°±¡²ò»¶¸¡Æ¤¤ÎÊóÆ»1/9¤ÈÆü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡¡¦Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¿ä°Ü¡¡¡¡¡¡¡¡1/08¡¡¡¡51,117±ß¡¡¡¡¡¡¡¡1/14¡¡¡¡54,341¡¡¡¡¡¡¡¡¾å¾ºÉý¡¡¡Ü3,224±ß¹â¡¦¡Ü6.30¡ó¹â¡¡¡¡¡¡¡¡1/20¡¡¡¡52,991¡¡¡¡¡¡¡¡²¼ÍîÉý¡¡¢¥1,350±ß°Â¡¦¢¥2.48¡ó°Â¡¡¡¡¡¦½°±¡²ò»¶ÊóÆ»1/9¤Ç¡Ö¹â»Ô¥é¥ê¡¼¡×¤Ë¹æË¤¤¬ÌÄ¤ê¡¢³¤³°Ã»´ü¶Ú¼çÆ³¤Ë¤è¤ëÀèÊªÇã¤¤¤Ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÇã¤¤¤âÆþ¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÃ»´ü´Ö¤ÇÂçÉý¹â¤·¤¿¡£
¡¡3¡Ë1/15¡Á20¡¢½°±¡ÁíÁªµó¤Ë¤è¤ë³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡Ö¹â»Ô¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡×¤ò¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤ÎÍÍÁê
¡¡4¡Ë1/21¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É´ØÀÇ¡×¤Ç¥È¥ê¥×¥ë°Â¤¬ÇÈµÚ¤·¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ²¼Íî
¡¡5¡Ë1/22¡¢¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É´ØÀÇ¤ÎÅ±ÇÑ¡×¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¹â¤ò¼õ¤±¡¢Æü·ÐÊ¿¶ÑÇã¤¤Ìá¤·¡¡¡¡¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÎÎÍÌäÂê¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÎÎÍ¤òÄü¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇEU¤Ë»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤¿¤À¤±¤Î¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É´ØÀÇÅ±ÇÑ¡×¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¡¡¡¡¡¦ÁíÁªµó¼Â»ÜÆü¤Þ¤Ç¤Ï·øÄ´¤ÊÆ°¤¤ò¼¨¤¹¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¡¡¡¡¡¦¤·¤«¤·¡¢½°µÄ±¡ÁªµóÅê³«É¼2/8°Ê¹ß¡¢³¤³°Ã»´üÅêµ¡¶Ú¤ÎÇä¤êÍá¤Ó¤»¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£
¡ü3¡¥12·îË¬ÆüµÒ¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¢¥45¡ó¸º¤â¡¢²¤ÊÆ¤¬Êä¤¦¡¢2025Ç¯Ë¬ÆüµÒ4,270Ëü¿Í¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë¡¡1¡Ë¾ÃÈñ³Û¤Ï2025Ç¯¡¢9Ãû5,000²¯±ß¤È²áµîºÇ¹â¡£¡¡2¡ËJTB¤Ï2026Ç¯Ë¬ÆüµÒ¤òÁ°Ç¯Èæ¢¥2.8¡ó¸º¤Î4,140Ëü¿Í¤ÈÍ½Â¬¡£
¡ü4¡¥¥½¥Ë¡¼¡¢¥Æ¥ì¥Ó»ö¶È¤òÊ¬Î¥¤·¡¢Ãæ¹ñÅÅµ¡Âç¼êTCL¤ÈÀßÎ©¤¹¤ë¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ë·Ñ¾µ¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¡Ë¡¡1¡Ë¿·²ñ¼Ò¤Î½Ð»ñÈæÎ¨¤ÏTCL¤¬51¡ó¡¦¥½¥Ë¡¼¤¬49¡ó¡¢2027Ç¯4·î»ö¶È³«»Ï¡£¡¡2¡ËÇö·¿¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¥·¥§¥¢¤Ç¡¢¥½¥Ë¡¼¤Ï2005Ç¯¤Ë9.4¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬2024Ç¯¤Ë¤Ï2.3¡ó¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢TCL¤Ï1.8¡ó¢Í13.9¡ó¤Þ¤Ç¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£¡¡3¡ËÆüÎ©¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¹ñÆâÈÎÇä¤ò½ªÎ»¡£Åì¼Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î²ÈÅÅÂç¼ê¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë»ö¶È¤òÇäµÑ¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢Å±Âà¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢¼ý±×²þÁ±¤ÎÌÜÅÓ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤·¤Æ2025Ç¯10·î¤Ë»ö¶È¤òÂ¸Â³¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¢£IV¡¥ÃíÌÜÌÃÊÁ¡ÊÅê»ñ¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ë¡¡¡¦1928¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¡¡¡¡¡¡¶ÈÀÓ¡¦ÇÛÅö´üÂÔ¡¡¡¦5631¡¡ÆüÀ½¹Ý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶ÈÀÓ´üÂÔ¡¡¡¦6258¡¡Ê¿ÅÄµ¡¹©¡¡¡¡¡¡¡¡¶ÈÀÓ´üÂÔ
