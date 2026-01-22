¼òÅÄ»Ô¥¹¥ï¥ó¥Ñー¥¯¤ÎÇòÄ»Áü¡ÖÈôæÆ¡× ¹ë±«ºÒ³²¤«¤é1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡¢24Æü¤Ë´°À®¼°
¥Ï¥¯¥Á¥ç¥¦¤ÎÈôÍèÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¼òÅÄ»Ô¤Î¡Ö¥¹¥ï¥ó¥Ñー¥¯¡×¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤¬Éü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤È¤È¤·7·î¤Î¹ë±«ºÒ³²¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿¡ÖÇòÄ»¤ÎÁü¡×¤¬¿·¤¿¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¡¢ÂæºÂ¤Ø¤ÈÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼òÅÄ»Ô¤ÎºÇ¾åÀî²ÏÀîÉß¤Ë¤¢¤ë¡ÖºÇ¾åÀî¥¹¥ï¥ó¥Ñー¥¯¡×¤Ë¤Ï¡¢ÇòÄ»¤ò°¦¤¹¤ë²ñ¤Î20¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ëÇòÄ»¤ÎÁü¡ÖÈôæÆ¡×¤¬Ìó30Ç¯Á°¤Î1996Ç¯11·î¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¶á¤¯¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â»²²Ã¤·¤Æ½üËë¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ÊÍè¥¹¥ï¥ó¥Ñー¥¯¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ»ÔÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¤È¤È¤·7·î¤Î¹ë±«ºÒ³²¤ÇºÇ¾åÀî¤¬Áý¿å¤·¡¢ÇòÄ»¤ÎÁü¤¬Î®¤µ¤ì¡¢¿å¤¬°ú¤¤¤¿¸å¤Ë¤ÏÂæºÂ¤À¤±¤¬»Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÝËÜ¤µ¤ó¤Ï¥¹¥ï¥ó¥Ñー¥¯¤òË¬¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¥·¥ó¥Ü¥ë¤ÎÉü³è¤ò´ê¤¤¡¢¿·¤¿¤ÊÇòÄ»¤ÎÁü¤ÎÀ©ºî¤ò·è°Õ¡£¿·³ã¸©Æâ¤Î¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¡¢¸µ¤ÎÁü¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£21Æü¤Ë¤Ï´°À®¤·¤¿ÇòÄ»¤ÎÁü¤¬¥¯¥ìー¥ó¤Ç¤Ä¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢ÂæºÂ¤Ë¿ø¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2ÂåÌÜ¤Î¡ÖÈôæÆ¡×¤Ï¡¢ÂæºÂ¤«¤é¤Î¹â¤µ¤¬1¥áー¥È¥ë50¥»¥ó¥Á¡¢Íã¤ò¹¤²¤¿Éý¤Ï1¥áー¥È¥ë75¥»¥ó¥Á¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¤¹¡£
¼òÅÄ»ÔÇòÄ»¤ò°¦¤¹¤ë²ñ¥á¥ó¥ÐーÃÝËÜ±ÉÂ¢¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¸÷·Ê¤¬¤Þ¤¿¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ÔÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç´î¤ó¤ÇÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤À¤Ê¤È¡×
¹ë±«ºÒ³²¤«¤é1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¥¹¥ï¥ó¥Ñー¥¯¤Î¥·¥ó¥Ü¥ëÇòÄ»¤ÎÁü¡£ÇòÄ»¤ò°¦¤¹¤ë²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÁü¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë´°À®¼°¤ò24Æü¤Ë¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£