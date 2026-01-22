◆第２４回報知新聞社賞第２７回兵庫クイーンセレクション（１月２２日、姫路競馬場・ダート１４００メートル、良）

西日本交流競走の報知新聞社賞第２７回兵庫クイーンセレクションは２２日、姫路競馬場のダート１４００メートルに３歳牝馬１２頭（地元１１、名古屋１）が出走して争われ、直線内を突いた８番人気の伏兵ジューンキートスが２着のクリスタルピットに２馬身半差をつけて重賞初制覇。騎乗していた１７着の小谷哲平騎手は、デビュー９か月４日でのタイトル初獲得となった。

２着に７番人気のクリスタルピット（永井孝典騎手）、３着に２番人気のクィーンズジョリー（今井貴大騎手）が続き、馬連、馬単、３連複、３連単の４式別が万馬券で、３連単は１２万７１５０円。１番人気のゴーゴーツヨシ（小牧太騎手）は伸びを欠いて５着だった。

今井貴大騎手（クィーンズジョリー＝３着）「思ったよりはいい位置を取れた。よく頑張っている」

田野豊三騎手（コマンタレヴー＝４着）「結果的にはもうひと追い欲しかった。４コーナーでいい手応えだったが、直線入ってフワッとしてしまって…」

小牧太騎手（ゴーゴーツヨシ＝５着）「（姫路競馬場が）初めてで戸惑った感じ。前走のような伸びがなかった」