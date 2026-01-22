ピングーの名シーンを凝縮した限定グッズ！マリモクラフト「PINGU POP UP STORE＠渋谷サクラステージ」
マリモクラフトは、2026年2月5日から2月18日まで、渋谷サクラステージ 3階「キャラコレ」にて、期間限定ショップ「PINGU POP UP STORE＠渋谷サクラステージ」を開催！
世界中で愛されるアニメ『ピングー』の名シーンを凝縮した限定グッズが多数ラインナップされる注目のイベントです。
渋谷駅新南改札口から徒歩すぐという好アクセスな会場で、ピングーの魅力が詰まったお買い物体験を楽しめます。
マリモクラフト「PINGU POP UP STORE＠渋谷サクラステージ」
開催期間：2026年2月5日(木)〜2月18(水)
営業時間：10:00〜21:00
開催場所：SHIBUYA SAKURA STAGE SHIBUYA SIDE 3階「キャラコレ」
スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション『ピングー』
1980年に原型となるテストフィルムが制作されてから、2025年で45周年を迎えました。
今回のポップアップストアでは、45周年を迎えたピングーと仲間たちが繰り広げる、あたたかでユーモアある物語の世界観を感じられるアイテムが並びます。
トレーディング缶バッジ（全8種）
アニメの名シーンを贅沢に凝縮した缶バッジです。
全8種のブラインド商品としてラインナップされています。
どのシーンが出るか、開ける時のワクワク感も楽しめるアイテムです。
トレーディングフレームマグネット（全8種）
デスク周りや冷蔵庫などを彩るフレームマグネットです。
こちらも全8種のブラインド仕様で展開されます。
ピングーの豊かな表情や名場面を、コレクション性の高いフレーム付きで楽しめます。
アクリルスタンド（トド）
劇中に登場する印象的なキャラクター「トド」をモチーフにしたアクリルスタンドです。
ユニークな表情やフォルムが再現された、ファン必見のアイテムとなっています。
3連アクリルキーホルダー
ピングーたちの可愛らしいイラストが連なるアクリルキーホルダーです。
バッグやポーチにつけて、おでかけのお供にしたくなるデザインに仕上げられています。
渋谷サクラステージで期間限定開催される、ピングーの魅力が詰まったショップ。
バリエーション豊かなグッズを通じて、ピングーと仲間たちのユーモアあふれる世界を満喫できます☆
マリモクラフト「PINGU POP UP STORE＠渋谷サクラステージ」の紹介でした。
