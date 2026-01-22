¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù30¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥§¥¹¤ÎÁ´ÍÆ¤¬¡È¤Û¤Ü¡ÉÌÀ¤é¤«¤Ë¡¡YouTube¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬·èÄê
¡¡ 2·î21Æü¡Á23Æü¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç·¿¥Õ¥§¥¹¡ÖEVANGELION:30+¡¨ 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION¡×¡Ê¥¨¥ô¥¡¥Õ¥§¥¹¡Ë¤ÎÁ´ÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎMC¤âÌ³¤á¤ë¾¾ß·¥Í¥¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤ëYouTube¥é¥¤¥Ö¡Ø¤¤¤è¤¤¤èÍè·î³«ºÅ ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê3Æü´Ö¡ÖEVANGELION:30+¡¨¡×¡Ê¤Û¤Ü¡ËÁ´ÉôÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹!!¡Ù¤¬¡¢23Æü¸á¸å9»þ¤«¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼çÌò¤Ï¥¢¥¹¥«¡ª¥¨¥ô¥¡¥Õ¥§¥¹¤Ç¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù¿·ºîÃ»ÊÔ¥¢¥Ë¥á¤¬¾å±Ç
¡¡¥é¥¤¥Ö¥È¡¼¥¯¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁí¹ç±é½Ð¤òÌ³¤á¤ëÄà°æ¾Ê¸ã»á¡¢Àé¹çÍÎÊå»á¡¢ÃæÅÄÂóÇÏ»á¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÂçÂíÍã»á¤ò·Þ¤¨¤Æ¿¼·¡¤ê¡£¶õ´Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤¤¡¢²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤òCG¤ÇºÆ¸½¡£Â¿ºÌ¤Ê±éÌÜ¤ò¹Ô¤¦¡ÖSTAGE AREA¡×¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÅ¸¼¨¼þÍ·¥¨¥ê¥¢¡ÖEVA EXTRA 30¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¡¦¥³¥á¥ó¥È¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¡£¾¯¤·¤º¤ÄÁ´ÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡Ê¤Û¤Ü¡ËÁ´ÉôÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÅ¨ÀÀ¸Ì¿ÂÎ¡È»ÈÅÌ¡É¤¬½±Íè¤·¤¿À¤³¦¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢¿ÍÎà¤¬¡È»ÈÅÌ¡É¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ëÈÆÍÑ¿Í·¿·èÀïÊ¼´ï¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¯Ç¯¾¯½÷¤¿¤Á¤È¿ÍÎà¤Î±¿Ì¿¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡1995Ç¯¤«¤é96Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢2007Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¡£¡Ø¡§½ø¡Ù¡Ø¡§ÇË¡Ù¡Ø¡§Q¡Ù¤Î3ºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢21Ç¯¤Ë¸ø³«¤·¤¿´°·ëÊÔ¡Ø¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ100²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
