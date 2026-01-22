『地獄先生ぬ〜べ〜』謎の仮面の男「A」役に子安武人 第17話あらすじ＆場面カット公開
テレビアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第17話「『Ａ』がきた！」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。あわせて、A役を子安武人が担当することが発表された。
【画像】逆さ吊りの美樹…！『地獄先生ぬ〜べ〜』場面カット
第17話は、警察官やパトカーがひっきりなしに行き交い、大人たちの携帯電話には緊急速報が鳴り響き、険しい顔で噂話…。いつもより不穏な空気が漂う童守町。そんな中、下校中の広、郷子、美樹の目の前に、赤いマントをまとった謎の仮面の男が現れる。「赤が好き？青が好き？白が好き？」という奇妙な質問に答えてしまった子供たちは…。
『地獄先生ぬ〜べ〜』は、1993年から99年にわたって『週刊少年ジャンプ』にて連載された漫画が原作で、鬼の手を持つ霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）こと「ぬ〜べ〜」が、生徒を守るため妖怪や悪霊など怪奇現象と闘う姿を描いた学園ヒーローアクション作品。
学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーで、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る「ぬ〜べ〜」の勇姿が人気となり、シリーズ累計発行部数2900万部を突破。96〜97年にかけてテレビアニメが放送され、2014年には主演・丸山隆平（SUPER EIGHT）で実写ドラマ化された。
今回の新作アニメは、99年発売のOVA『地獄先生ぬ〜べ〜 史上最大の激戦! 絶鬼来襲!!』以来、26年ぶりとなり、物語設定は現代にあわせ変更。第1クールが25年7月〜9月にかけて放送された。
