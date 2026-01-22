KEY TO LIT猪狩蒼弥＆佐々木大光、北海道の大豪邸に感動「こういう家に住みたい」
きょう22日放送の読売テレビ・日本テレビ系『見取り図の間取り図ミステリー』（毎週木曜 後10：00）では「北海道＆沖縄スペシャル」と題して驚がく＆個性的な家を紹介する。
【番組カット】さわやか！ネイビーのジャケットを着こなした猪狩蒼弥
「間取り図！47都道府県ツアーin北海道」では、東京ドーム１個分の敷地に建つドリームハウス、夫にとって絶対に必要なあることをするため天井に大きな穴をあけてしまった家、ある理由から不思議な形の屋根にした家を調査する。沖縄県からは、伝統を感じつつ遊び空間もある家が登場する。スタジオゲストに高橋克実、大沢あかね、とにかく明るい安村、川村エミコ（たんぽぽ）、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）を迎える。
1つの県に焦点を当て、ミステリーな家を巡る企画「間取り図！47都道府県ツアー」の北海道編。アイドルグループ「KEY TO LIT」の猪狩蒼弥と佐々木大光が調査員になり、北海道の3つの家を巡る。まず1軒目は、東京ドーム1個分という広大な敷地（1万2千坪）に建ち、8人家族が楽しく暮らす豪邸を訪問。その豪邸は、家主が「家族を幸せにしたい」という思いを胸に驚きの成功を収め、5億円を費やして建てたドリームハウス。KEY TO LITの2人はそのスケールに「将来こういう家に住みたい」と感動するなど、羨望の言葉がとまらない。家族みんなの夢や希望を叶えたドリームハウスの全貌とは。
沖縄の伝統を感じつつ、遊び空間もある家を調査員の大沢＆おいでやす小田が訪問。屋根を沖縄伝統の赤瓦にするなど、「沖縄の伝統を大事にしたい」という住人が建てた家は、伝統を感じつつ、スタイリッシュさもある2階建て6LDK。1階は「公民館のようにみんなが来やすいように」と、ご近所さんも歓迎するオープンな空間があるなど、各部屋を見た大沢は「この気持ち良さは東京にはない」と感動。さらに2階には珍しい“遊び空間”があるらしい。
「間取り図！47都道府県ツアーin北海道」の2軒目は、夫にとって絶対に必要なあることをするため、天井に大きな穴をあけてしまった家を紹介。1軒目に続き、猪狩と佐々木が調査に向かうと、1階和室の天井がぶち抜かれ、その大きな穴に2人はビックリ。この穴は、夫にとって「この場所がないとなかなか実現しない」という、とても大事な穴らしい。はたして穴をあけてしまった理由とは。
「間取り図！47都道府県ツアーin北海道」の3軒目は、不思議な形をした屋根の家へ。猪狩と佐々木が向かうと、「何これ、『SASUKE』じゃん!?」と驚くほど、アノ番組に出てくる仕掛けのような屋根が出現。この形にしたのは雪国ならではの事情があるらしい。さらに北海道で快適に暮らすアイデアスペースも紹介する。
【番組カット】さわやか！ネイビーのジャケットを着こなした猪狩蒼弥
「間取り図！47都道府県ツアーin北海道」では、東京ドーム１個分の敷地に建つドリームハウス、夫にとって絶対に必要なあることをするため天井に大きな穴をあけてしまった家、ある理由から不思議な形の屋根にした家を調査する。沖縄県からは、伝統を感じつつ遊び空間もある家が登場する。スタジオゲストに高橋克実、大沢あかね、とにかく明るい安村、川村エミコ（たんぽぽ）、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）を迎える。
沖縄の伝統を感じつつ、遊び空間もある家を調査員の大沢＆おいでやす小田が訪問。屋根を沖縄伝統の赤瓦にするなど、「沖縄の伝統を大事にしたい」という住人が建てた家は、伝統を感じつつ、スタイリッシュさもある2階建て6LDK。1階は「公民館のようにみんなが来やすいように」と、ご近所さんも歓迎するオープンな空間があるなど、各部屋を見た大沢は「この気持ち良さは東京にはない」と感動。さらに2階には珍しい“遊び空間”があるらしい。
「間取り図！47都道府県ツアーin北海道」の2軒目は、夫にとって絶対に必要なあることをするため、天井に大きな穴をあけてしまった家を紹介。1軒目に続き、猪狩と佐々木が調査に向かうと、1階和室の天井がぶち抜かれ、その大きな穴に2人はビックリ。この穴は、夫にとって「この場所がないとなかなか実現しない」という、とても大事な穴らしい。はたして穴をあけてしまった理由とは。
「間取り図！47都道府県ツアーin北海道」の3軒目は、不思議な形をした屋根の家へ。猪狩と佐々木が向かうと、「何これ、『SASUKE』じゃん!?」と驚くほど、アノ番組に出てくる仕掛けのような屋根が出現。この形にしたのは雪国ならではの事情があるらしい。さらに北海道で快適に暮らすアイデアスペースも紹介する。