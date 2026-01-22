89歳の店主が一人で焼き続ける、岐阜県飛騨市にあるお好み焼きの店「浪花」。飛騨ねぎと牛すじが香る鉄板の前には、地元客も観光客も集まります。寒い町で人と心を温める“母ちゃんの人情の味”に密着しました。

■89歳の店主が焼く飛騨ねぎと牛すじのお好み焼き



JR飛騨古川駅前で70年。「浪花」の店主・長瀬英子さん(89)が焼く店の看板メニューは、「飛騨ねぎと飛騨牛すじのお好み焼き」（750円）です。

英子さん：

「飛騨ねぎは、やわらかくて美味しい」



切り置きはせず、注文が入るたびにねぎを切り、生地にのせていきます。



隣町の肉問屋から仕入れた飛騨牛のすじ肉は、大きな鍋に入れて弱火で3時間、コトコトと煮込みます。



英子さん：

「下準備が大変」

生地の上に牛すじをのせ、仕上げにソースをたっぷりと塗ってマヨネーズをかければ完成です。



客：

「脂がおいしいです」



別の客：

「お母さん、牛すじおいしい」

■昭和のぬくもりと人情の味



店内では、ストーブのやかんで日本酒の熱燗。懐かしい昭和の光景が、今も残っています。牛すじで一杯やるお客さんの姿も。



客：

「筋は普通、硬いけど、しっかり火が通っていてやわらかい」

牛すじ入りのお好み焼きと並んで人気なのが、この地方ならではの「中華そば」（650円）。スープは醤油をベースに、野菜や豚骨などを加えて仕込みます。



チャーシューとナルトを入れて煮込んだら、細ちぢれ麺に合わせて、シンプルイズベストな一杯が完成です。

客：

「中華は昔ながらの味」



「五目焼きそば」（790円）も人気で、特に海外からの観光客から大好評です。



イタリアから来た客：

「この焼きそば一番好き。ほんとにおいしい」



アメリカから来た客：

「オイシイ、スゴイ！」

味はもちろん、リーズナブルな値段も魅力の一つです。



客：

「ほんと良心的な価格です」



別の客：

「おいしかった。これで採算合うの？」



英子さん：

「そんなにたくさん儲けないでもいいの」



この店では、客たちが自然に食べた後のお皿を持ってきてくれます。それは海外の観光客も同じです。

常連客：

「お母さんが一人でやっているので食べ終わったら、みんな持ってきてくれる。優しい客ばかり」

■体が動く限り母ちゃんは鉄板の前に立ち続ける



大阪出身の英子さんは、戦時中に疎開して飛騨へ来ました。



英子さん：

「大阪の出なので、看板が浪花」



太平洋戦争の末期、大阪空襲を逃れるため父親の故郷・飛騨市へ疎開。あれから約70年。英子さんは親兄弟とともに、お店を切り盛りしてきました。今は甥の長瀬浩さんが英子さんを支えています。



毎朝、なじみのスーパーへ出かけ、野菜などの買い出しを担当。浩さんにとって英子さんは母親のような存在だといいます。



浩さん：

「やっぱり（英子さんは）いてもらわないと。かけがえのない人っていう感じですね」

店が混んでくると、浩さんは現れ、英子さんが仕事をしやすいよう注文などをサポートしています。



英子さん：

「ありがたい。私はただ焼いていればいい。あの子がいないと何もできない」



夜になると、地元のなじみ客が集まります。



客：

「おばちゃん元気？」



英子さん：

「どうやら元気」



英子さんには、定休日はありません。



英子さん：

「休んでボーっとしていても仕方がない。ボチボチでも動いている方がいい。体が動く限りはやりたい」

体が動く限り、焼き続けたい。89歳の母ちゃんは、今日も鉄板の前に立ち続けています。



2026年1月7日放送