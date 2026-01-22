◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界スーパーライト級（６３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・ゲーリー・アントゥアン・ラッセル―同級１位・平岡アンディ（２月２１日＝日本時間２２日、米ラスベガス、Ｔ―モバイル・アリーナ）

ＷＢＡ世界スーパーライト級１位・平岡アンディ（２９）＝大橋＝が２月２１日（日本時間２２日）、米ラスベガスのＴ―モバイル・アリーナで、ＷＢＡ世界同級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（２９）＝米国＝に挑戦することが発表された。平岡は２２日、都内で会見し「ラスベガスで世界戦をやるのが夢だった。やっと実現すると思ってワクワクしている」と笑顔で意気込みを語った。

ラッセル戦は当初、昨年１１月１４日（日本時間１５日）に米マイアミで予定されていた。しかし平岡が渡米を予定していた同４日、興行のメインイベントでエキシビションを行う予定だった当時のＷＢＡ世界ライト級王者ジャーボンテイ“タンク”デービス（米国）に元交際相手への暴行、監禁などの容疑が浮上したため、興行自体の中止が決定。平岡―ラッセル戦も延期となっていた。

仕切り直しの世界初挑戦となったが、新たな不安の種も生まれた。

今回のラスベガス興行のメインイベントでは、ＷＢＣ世界ウエルター級タイトルマッチで王者マリオ・バリオスが同級４位ライアン・ガルシア（ともに米国）の挑戦を受ける。

ただガルシアはこれまで、体重超過をしでかした挙げ句に体重計の上でビールをラッパ飲みしたり、ドーピング違反、器物損壊などなど、数々の問題を起こしてきた“お騒がせ男”。平岡は「そっちが心配ですね。ある意味、デービスよりも危険。変な意味でドキドキします。減量は失敗してもいいので、興行自体は行われるようにお願いしたい」と懇願。所属ジムの大橋秀行会長（６０）も「なんでこんな心配をしなきゃいけないんだろうね」と苦笑していた。

平岡は２４年９月、ＷＢＡ世界スーパーライト級挑戦者決定戦で同級暫定王者イスマエル・バロッソ（ベネズエラ）に９回ＴＫＯ勝ちし、王者への挑戦権を獲得していた。

平岡が勝てば、１９９２年４月にメキシコでＷＢＡ世界同級王座を獲得した平仲明信（沖縄）以来、国内ジム所属選手としては４人目の同級世界王者となる。また同級での国内ジム所属選手の世界挑戦は、２０１７年１１月にＩＢＦ王座決定戦に挑んだ近藤明弘（一力）以来９年ぶりとなる。

戦績は平岡が２４戦全勝（１９ＫＯ）、ラッセルが１８勝（１７ＫＯ）１敗。