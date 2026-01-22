元プロテニス選手でスポーツキャスター松岡修造氏（58）が22日までに自身のインスタグラムを更新。テニスの全豪オープンでのナイスキャッチが話題を呼んでいる。

「真夏の全豪オープン」と書き出した松岡氏は帽子で完全防備したセンターコートでの写真を投稿。21日に行われた世界ランク1位のカルロス・アルカラス（スペイン）とヤニック・ハンフマン（ドイツ）の一戦でコートサイド解説を担当したことを報告した。

「高温注意のアラートが発生し、携帯ダウン」するほどの暑さだったことを明かし、「選手はこの暑さの中、5セット戦っている。テニスだけではなく自然との勝負でもある」と私見をつづった。そして、「ただテニスを伝えられること、本当に幸せです」と感謝の思いを記した。

また、ストーリーズでは全豪オープンの公式インスタグラムで公開された動画を投稿。コート横に座っていた松岡氏がコートサイドに飛んできたボールを素早くキャッチ。小さくガッツポーズしており、全豪オープンの投稿では「That deserves a fist pump（ガッツポーズもの）」と紹介されている。

スーパーキャッチの投稿には「VAMOS!」「WHAT A CATCH」「松岡さん?」「修造さんナイスキャッチ」「できる！！」などの声が寄せられた。