１月２５日の中山５Ｒ・３歳新馬（芝２０００メートル）でデビューするアナザーフェイス（牡３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）は超良血だ。ひとつ上の半兄マスカレードボールは昨年の天皇賞・秋を制覇。３つ上の半姉マスクトディーヴァは２３年ローズＳ、２４府中牝馬Ｓの重賞２勝とトップクラスの爆発力を持つ母系。そこに昨年のＪＲＡ２歳リーディング種牡馬エピファネイアの血が加わり、血統面からの期待は高い。

昨年１２月後半の入厩当初は動き切れない面もあったが、ここに来て徐々に良化をたどっている。１月１２日の美浦・坂路で５４秒２―１２秒３を馬なりのままマークすると、直前の２１日は美浦・Ｗコースで６ハロン８４秒５―１１秒７を記録。強めに追われて僚馬に食らいついた。鹿戸調教師も「最初は動かなかったけどようやく前向きになってきた。いいものはもっているし、実戦向きだと思う。直前も動く馬と併せたけど１１秒台でついていったしね」と手応えありの様子だ。

鞍上は今週末から短期免許を取得したレイチェル・キング騎手。名手の導きでスタートを切る。