桐谷美玲、自宅で“危なかった”エピソード告白「部屋が焦げ臭いなと思ったら…」
俳優の桐谷美玲（36）が、22日放送の日本テレビの報道番組『news every.』（月〜金 後3：50）にキャスターとして出演。危なかったエピソードを明かした。
【写真】「レア」「すっぴん綺麗すぎる」ルームウェアでくつろぐ桐谷美玲
「真冬の緊急事態教えてください」と題した街頭取材のVTRが放送され、その後、メインキャスターの森圭介アナウンサーから「桐谷さん、何かありますか？」と振られると、桐谷は「まさに昨日なんですけど…」と切り出した。
「部屋が焦げ臭いなと思ったら、加湿器が壁にピタっとくっついちゃっていて…。なんかそこがうまく換気が回ってなかったみたいで、加湿器から焦げ臭い匂いが発生して…」と説明。森アナが「危なかったですね」と驚いた。
続けて「気づいて離したから何事もなかったんですけど。息子がなんかのひょうしで（手て押すしぐさをしながら）やっちゃったみたいで…」と説明。「気を付けないといけないです」と反省していた。
桐谷は2020年7月6日、第1子男児を出産したことを発表した。夫は俳優の三浦翔平。
