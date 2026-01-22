菅義偉元首相が２２日までに自身のＳＮＳを更新。２月の衆院選に立候補しないと報告した１７日の投稿への反響に感謝の言葉を伝えた。

菅氏は自身のインスタグラムで「先日の投稿に対して、予想をはるかに上回る、数多くの心温まるコメントをいただきました。政治家冥利に尽きる、幸せな政治家人生だったと実感しています」と記述。

「ゼロからスタートしても総理大臣を務めることができる。これからもそういう国であってほしいと思います。改革はまだまだ道半ばです。私はこれからも皆さんとともに歩んでまいります。ありがとうございました」と、思いをつづった。

この投稿には、改めて「お疲れ様でした。日本の為に今までありがとうございました」「この３０年間でもっとも実務をやり遂げた総理だと思います」「あんなに短い期間で成し得た数々の仕事を、わたし達は決して忘れません。ゆっくり休んで、またインスタグラム更新してくださいね」「お人柄が大好きです。何も基盤がないところから、総理大臣になられたのは大変なご努力だったと思います」「誠実で謙虚、黙々とするべき事をする、有言実行な方。一番大好きな政治家でした」「第二の人生を楽しんで下さい」などのコメントが寄せられた。