¡¡¡Ú¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¶¦Æ±¡Û¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¹âµé¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Ü¥ë¥Ü¡¦¥«¡¼¤Î¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¥½¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï21Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë²¤½£°Ñ°÷²ñ¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¤ò¸¶Â§¶Ø»ß¤¹¤ëÀ¯ºö¤òÅ±²ó¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£¡Ö²¤½£¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤¬¶¯¸Ç¤ÊÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤ÏÅÅÆ°²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ü¥ë¥Ü¤ÏÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ÇÀè¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢21Æü¤Ë¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ä½¼ÅÅÂ®ÅÙ¤È¤¤¤Ã¤¿ÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤¿¿··¿EV¡ÖEX60¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¥½¥ó»á¤Ï¡¢EU¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©´ËÏÂ¤¬EVÉáµÚ¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¡Ö¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£