¡¡»°É©¼«Æ°¼Ö¤Î¼ÒÄ¹¤Ë4·î½¢Ç¤¤¹¤ë´ß±º·Ã²ð¼¹¹ÔÌò°÷¡Ê56¡Ë¤Ï22Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢º£¸å¤Î·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Î¡Ë¶¥Áè´Ä¶¤Ï¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤â¤¦°ìÃÊ¡¢ÆóÃÊÃÏÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î¹â´ØÀÇ¤ä¼çÎÏ¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Î¶ìÀï¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ÈÎÇäÀïÎ¬¤Ë¸ÀµÚ¤·¡Ö±Ä¶È¡Ê¤Î¹©É×¡Ë¤Ç¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¾å¸Â¤òÆÍ¤È´¤±¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£´ë¶ÈÏ¢¹ç¤òÁÈ¤àÆü»º¼«Æ°¼Ö¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ë¥Î¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Æü»º¡¢¥Û¥ó¥À¤È¤Î3¼Ò¶¨¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶ñÂÎ²½¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡Æ±ÀÊ¤·¤¿²ÃÆ£Î´Íº¼ÒÄ¹¡Ê63¡Ë¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ç¼Ò°÷¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢·Ð±Ä¼êÏÓ¤Ë´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£