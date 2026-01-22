プロボクシング興行「フェニックスバトル149」（23日、東京・後楽園ホール）の前日計量が22日、都内で行われた。セミファイナルのフェザー級8回戦に出場する、日本同級15位の大橋蓮（24＝大橋）はトハタセン・サリベク（中国）とともに57・0キロで一発クリア。計量後はマッスルポーズを決め、状態の良さをアピールした。

東農大出身でアマチュア2冠の大橋は24年6月のデビュー戦から4戦連続KO勝利のパーフェクトレコードを継続中。ただ昨年6月の4戦目では試合中に左拳を負傷。「（骨が）折れたと思うくらい腫れた」と振り返り、以降は右のパンチの強化に務めた。「スパーリングでも前の手はうまく使えた。“左だけじゃない”というのを見せたい」と新たな武器の習得に自信を示した。

初のタイトル挑戦も見据える26年。「やらせていただけるように、まずは次の試合に勝つこと。KOにはこだわらず、勝ち方にこだわりたい」とアピールを誓った。

メインイベントの68・8キロ契約8回戦に出場する東洋太平洋、日本ウエルター級14位の野上昂生（25＝大橋、5戦4勝2KO1敗）は68・6キロ、対する上村健太（28＝緑）は68・0キロでともに一発パスした。

野上は昨年8月にタイトル初挑戦でセムジュ・デビッド（33＝中日）に8回TKO負けを喫して以来、約5カ月ぶりの再起戦。「前回の反省を生かしてやってきた。自分から（攻めに）いくとこはいきたい」と初の日本人対決へ静かに闘志を燃やした。

同興行はNTTドコモの映像配信サービスLeminoで生配信される。