元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が22日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。テレ東時代のクレームを明かした。

森は「フリーになって得したこと」について「週3で美容メンテナンスができるようになった」と答えた。局アナ時代の節約方法も振り返り「美容院代を1回ケチったんですよ。毎月は行けないから2カ月か3カ月に1回、で、黒髪にしたらバレないから。それをしました」と語った。

しかし、視聴者からクレームが寄せられたと紹介されると「森香澄の髪の毛がバサバサで見てられない」と内容が明かされた。森は「当時夕方の情報番組を担当していたんですけど、出勤したら、そのときのプロデューサーに『森、ちょっと』みたいな、言われて、改編とかで何かあるのかなって思って『どうしたんでしょう』って言ったら、『“森の髪の毛がバサバサ”というクレームがめちゃくちゃきているから、今日から髪下ろすの禁止させてもらっていい？』って言われて、そこから絶対結ばないと出ちゃいけないって決まりになったんですよ」と明かした。

澤部は「プロデューサーさんも言いづらいよね、そういうのね…」と思いやると、森も「（プロデューサーから）『これはセクハラでもパワハラでもなく…』みたいな。『（クレームが）来ちゃってて、本当にごめんな』って言われました」と明かした。