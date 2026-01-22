成人の５人に１人に起こる 新たな“国民病”「慢性腎臓病」【別冊NHKきょうの健康】

自覚症状が乏しく、患者本人が気付かないまま進行することがよくあるといわれる「腎臓」の病気。



丸山彰一（名古屋大学大学院教授）監修、『別冊NHKきょうの健康 慢性腎臓病 食事と治療の新常識』から、慢性腎臓病の特徴と、腎機能が低下する原因についての解説を抜粋してご紹介します。

慢性腎臓病って？

年々、患者さんの数が増えてきている

慢性腎臓病とは、腎臓が障害されたり、腎臓の機能が低下していたりする状態が３か月を越えて続く病気の総称です。





日本の慢性腎臓病の患者数は、高齢化に伴い、年々増加しています。2024年には、患者数は約2000万人と推計されました ※1。これは成人の５人に１人ほどの割合です。75歳以上に限ると、３人に１人ほどに慢性腎臓病があるというデータもあります ※2。まさに、新たな“国民病”といえる状況です。慢性腎臓病は自覚症状がないことが多く、本人が気付かないまま発症し、進行することがあります。気付いたときには高度に進んでいるケースも少なくありません。進行は軽度でも命に関わることがあり、早期に発見したい病気です。※1 令和５（2023）年度 JSN 公的研究班研究成果合同発表会※2 Kobayashi A, et al. Clin Exp Nephrol. 2025腎臓について

腎臓…そら豆に似た形の臓器で、左右に１つずつ、背中側の腰の上あたりにある。血液の濾過（ろか）など、腎臓がもつ機能を総称して腎機能という。



→腎臓が障害されている・腎機能が低下しているという状態が3か月を越えて続くと「慢性腎臓病」

高血圧や夜間頻尿などのさまざまな合併症が起こりやすくなり、進行すると末期腎不全に至る。

慢性腎臓病の特徴１ 症状がわかりにくい

初期にはほとんど自覚症状がない。下のような症状がみられることがあるが、ほかの病気でも現れる症状なので、慢性腎臓病があると気付きにくい。



主な症状



・疲れやすい

・むくみ

・だるさ

・夜間頻尿

・尿の異常



尿の異常で特に注意したい症状



・白っぽく濁る

・赤や茶色っぽい色になる

・泡立つ



上記のような尿の異常がある場合、腎臓に障害が起こっている可能性が高い。すぐに医療機関を受診する。

慢性腎臓病の特徴２ 少しずつ進行する

適切な治療を受けないと、腎機能が少しずつ低下してしまう。腎機能は基本的に回復しないので、悪化する一方になる。

高血圧や糖尿病、加齢……。腎機能はさまざまな原因で低下する

原因が重なればより低下しやすくなる

腎臓の障害や腎機能の低下を招く原因はさまざまです。慢性腎臓病の多くは、高血圧や糖尿病などの生活習慣病が原因となっています。また、加齢に伴って腎機能は生理的に低下します。喫煙も腎機能を低下させます。これらの原因が重なると、腎臓への悪影響はより大きくなります。



慢性腎臓病は、原因となるいろいろな病気の“最終形”であるといえます。生活習慣病があり、腎臓に大きな負担がかかり続けることで腎機能が低下して、慢性腎臓病を発症してしまうのです。



たとえまだ腎臓に影響が出ていなくても、生活習慣病がある人は“慢性腎臓病予備群”です。原因となる生活習慣病がある場合は、きちんと治療することが大切です。

腎機能の低下を招く主な原因

生活習慣病

糖尿病

血糖値（血液中のブドウ糖濃度）が高い状態が長く続くと、毛細血管が障害される。糸球体 ※1 は毛細血管の塊であるため、血液を濾過する働きが低下してしまう。



高血圧

血圧が高いと、腎臓の毛細血管に動脈硬化 ※2 が起こり、糸球体への血流が低下する。尿をつくる働きが低下して、体内の水分やナトリウムが過剰になり、血圧がさらに上がる。



肥満

肥満があると腎臓に負担がかかり、最終的に糸球体の濾過量が過剰になって、腎機能が低下する。また、内臓脂肪が過剰に蓄積すると、血糖値を下げる「インスリン」の効きが悪くなり、腎障害が起こる。



高尿酸血症

尿酸値が高いと、血清クレアチニン値も高いことが多い。尿酸値が高くなる生活習慣は、高血圧や肥満などを招きやすく、慢性腎臓病の発症や進行に関わる。



脂質異常症

血液中のLDL コレステロール値が高いなどの状態が続くと、腎臓の血管が障害され、動脈硬化が進む。慢性腎臓病や合併症の発症・進行の原因になる。



※1 腎臓の中にある、血液を濾過し、老廃物を取り除く組織

※2 血管の壁にコレステロールが入り込んで、血管の内側が狭くなる。高血圧や糖尿病、脂質異常症が原因となる。

加齢

腎機能は加齢に伴って低下する。ほかの原因があればさらに低下しやすい。



透析療法を受けている患者さんの３分の２ほどを65歳以上の人が占める。生活習慣病がある人が多く、加齢を伴うことで進行しやすいと考えられる。

喫煙

動脈硬化を進行させたり、血圧を上昇させたりする。慢性腎臓病の発症や進行の重要なリスクとなる。

慢性腎臓病は遺伝しますか

慢性腎臓病はいわゆる“遺伝病”ではありません。ただ、原因となる高血圧や糖尿病が起こりやすい体質や環境が受け継がれることがあります。ご家族に高血圧や糖尿病の患者さんがいたら注意しましょう。

本書『別冊NHKきょうの健康 慢性腎臓病 食事と治療の新常識』では、腎機能のセルフチェック、「慢性腎臓病」の詳しい内容、治療法、生活習慣の新常識や減塩レシピ、「もしも」の選択に備える移植や透析についても解説・紹介しています。

丸山彰一（まるやま・しょういち）

名古屋大学大学院 教授。1989年名古屋大学医学部卒業。専門は腎臓病、腎移植、再生医療●名古屋大学医学部附属病院腎臓内科（愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65）

◆『別冊NHKきょうの健康 慢性腎臓病 食事と治療の新常識』より

◆監修 丸山彰一

◆本文イラスト 秋田綾子

◆カバーイラスト 井上 明