深紅のバラが彩るイチゴアフタヌーンティー

「リーガロイヤルホテル東京」では、2026年1〜5月の5ヵ月間を前・後半に分け、異なる2つのテーマでイチゴのアフタヌーンティーを提供しています。3月15日（日）までの前半のテーマは「いちごと赤いバラ」。魅惑的に装飾された「Fraise et rose rouge」をご紹介します！

イチゴは酸味が少なく甘みが際立つ栃木県産「とちあいか」を使用。スイーツは、さっぱりとしたイチゴのジュレと洋梨とマルメロのピュレで味に深みを出したムースや、ロールケーキ、タルトなどがラインナップ。軽食やスコーンでも一品ごとに異なる味わいで、思う存分イチゴを堪能できます。

さらに「本日の苺」として「とちあいか」をまるごと味わえるほか、「リーガロイヤルホテル東京の苺の日」として定めた2月5日（木）と25日（水）は、大粒でジューシーな「スカイベリー」、まろやかな食感と甘さの白いイチゴ「ミルキーベリー」、幻のいちご「とちひめ」を加えた計4種類を用意！ 人気の品種を食べ比べできる特別な機会、ぜひチェックしてみてくださいね。



AFTERNOON TEA MENU

＜スイーツ＞

・苺とエルダーフラワーのジュレ

・苺のジュレと洋梨とマルメロのムース

・苺のロールケーキ

・苺とピスタチオのタルト

・苺のマカロンサンド

・本日の苺

＜セイボリー＞

・エミリヤ風小さなラザニア

・温かい魚介のブイヤベース風スープ

・苺と生ハム"ハモンセラーノ”のサラダ仕立て フランボワーズドレッシング

※入荷状況により「ハモンセラーノ」が「ラックスハム」に変更となる場合あり

＜スコーン＞

・苺のスコーン

・プレーンスコーン

苺ジャム クロテッドクリーム はちみつ

＜ドリンク＞

【紅茶】

・ダージリン

・アッサム

・アールグレイ

・アイスティー

【ハーブティー】

・ハニーブッシュの彩りハーブ

・森いちごのルイボスティー

【フレーバーティー】

・ピーチ

・シチリアンレモン

・巨峰

・パイナップルジャスミン

ほか、アフタヌーンティー限定のフレーバーティー3種も用意。

【コーヒー】

・ホットコーヒー

・アイスコーヒー



■リーガロイヤルホテル東京「Fraise et rose rouge（フレーズ・エ・ローズルージュ）」概要

所在地：東京都新宿区戸塚町1-104-19

場所：ガーデンラウンジ（リーガロイヤルホテル東京1F）

予約・問合せTEL：03-5285-1121（代表）

期間：販売中〜2026年〜3月15日（日）

時間：14〜17時 ※2時間制。前日12時までに要予約

料金：7300円（サービス料込み）

協力：栃木県・（一社）とちぎ農産物マーケティング協会（順不同）

※写真はすべて2名分のイメージです。

※メニュー内容は食材の入荷状況等により変更する場合があります。

※記載内容の期間・営業時間等は状況により変更となる場合があります。



