元日向坂46加藤史帆、美脚輝く膝上スカート姿公開「美人オーラ溢れてる」「脚のラインが綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/01/22】元日向坂46の加藤史帆が1月21日、自身のInstagramを更新。膝上スカート姿を公開した。
【写真】28歳元人気坂道メン「スタイル良すぎ」美脚スラリのミニスカ姿
加藤は「＃かとしふく」と添え、コーディネート写真を投稿。ダークカラーの膝上スカートに黒のロングブーツを着用した美しい脚が輝くショットを披露した。また、小型のゲーム機を手に微笑む姿が収められている。
この投稿は「脚のラインが綺麗」「スタイル良すぎ」「美人オーラ溢れてる」「おしゃれで素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
