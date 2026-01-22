しなこ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/22】クリエイターのしなこが1月21日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。

【写真】29歳カリスマ美女「サイズ感可愛い」トイ・ストーリーのおもちゃ目線で美脚際立つミニスカコーデ

◆しなこ、美脚際立つミニスカコーデ披露


しなこは、アニメーション映画「トイ・ストーリー」シリーズなどディズニー＆ピクサー作品の世界を体験できる場所を訪れた際の様子を撮影した動画を投稿。ハート柄のピンクのミニスカートに白のハイソックスを合わせた美しい脚が際立つコーディネートで、同作に登場するキャラクターのウッディ・プライドやバズ・ライトイヤーと並んで楽しそうにポーズを決める姿が収められていた。また、自身のInstagramストーリーズでも同じ動画を披露し、「私はアンディのおもちゃ」とコメントしていた。

◆しなこの投稿に「お人形さんみたい」と反響


この投稿は「お人形さんみたい」「世界観にぴったり」「違和感なく溶け込んでる」「サイズ感可愛い」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】