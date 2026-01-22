しなこ「私はアンディのおもちゃ」美脚際立つミニスカコーデ「トイ・ストーリー」の“おもちゃ目線”に「お人形さんみたい」「サイズ感可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/22】クリエイターのしなこが1月21日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】29歳カリスマ美女「サイズ感可愛い」トイ・ストーリーのおもちゃ目線で美脚際立つミニスカコーデ
しなこは、アニメーション映画「トイ・ストーリー」シリーズなどディズニー＆ピクサー作品の世界を体験できる場所を訪れた際の様子を撮影した動画を投稿。ハート柄のピンクのミニスカートに白のハイソックスを合わせた美しい脚が際立つコーディネートで、同作に登場するキャラクターのウッディ・プライドやバズ・ライトイヤーと並んで楽しそうにポーズを決める姿が収められていた。また、自身のInstagramストーリーズでも同じ動画を披露し、「私はアンディのおもちゃ」とコメントしていた。
この投稿は「お人形さんみたい」「世界観にぴったり」「違和感なく溶け込んでる」「サイズ感可愛い」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
