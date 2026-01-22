麺大盛＆味玉、チャーシューなど1品が無料に　田中そば店がオープンイベント開催

「中華そば専門 田中そば店」は、宮城県内7店舗目となる「船岡店」を、2026年1月27日（火）にグランドオープンする。

オープンを記念し、1月27日（火）から2月15日（日）までの期間限定でキャンペーンを「船岡店」で実施。田中商店グループのSNSフォロー画面を提示、またはオープンチラシを持参すると、「麺の大盛り＆味玉」「追加ネギ」「メンマ」「チャーシュー1枚」の中から、1品が無料となる。

田中そば店は、東京・足立区の名店「博多長浜ラーメン 田中商店」の姉妹ブランドとして2008年に誕生。「喜多方ラーメン」をイメージした、懐かしさを感じる味わいが特徴だ。

平打ちのちぢれ麺と、豚骨を濁らせずに炊き上げたスープに塩だれを合わせた「中華そば」や、味噌スープにニンニクと辛味を効かせた「山形辛味噌らーめん」などが人気メニューとなっている。

〈船岡店オープンイベント概要〉

日程：2026年1月27日 (火) 〜 2月15日 (日)

実施店舗：船岡店

特典内容：麺大盛り＆味玉、追加ネギ、メンマ、チャーシュー1枚より1品無料

対象者：田中商店グループのSNSフォロー画面を掲示、またはオープンチラシを持参

※期間中、特典は何回でも利用できる

※SNSのフォロー特典は本人のみ。フォロー画面をスタッフまで掲示

※SNSはInstagram及び、公式 X (旧Twitter)が対象

※チラシは近隣住宅への折り込みチラシにて配布。店舗での配布はない

〈店舗概要〉

・店名

中華そば専門 田中そば店 船岡店

・住所

〒989-1606 宮城県柴田郡柴田町船岡新生町29-6

・営業時間

平日 11:00-15:00 / 17:00-22:00

・土日祝

11:00-22:00

〈看板商品〉

◆中華そば：830円

◆山形辛味噌らーめん：980円

※表記の価格はすべて税込み

※2026年1月現在、船岡店の価格

※店舗によって価格が異なる場合がある

※商品画像はイメージ