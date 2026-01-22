ÅÅ¼Ö¤Î¥·ー¥È¤ÏÀö¤Ã¤Æ¤ë¡©¤Ê¤¼Çò¤¤¼êÂÞ¡©¡¡¤³¤È¤Ç¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ï¥Æ¥Ê¡Û
À¶ÁÝÃæ¤Î¼ÖÎ¾(¤³¤È¤Ç¤óÊ©À¸»³±Ø)
¡¡Park KSB¥¢¥×¥ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿µ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ï¥Æ¥Ê¡×¡£º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÅÅ¼Ö¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥·ー¥È¤ÏÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¡ÖÀþÏ©¤ÎÀÐ¤Ï¤Ê¤¼¤¢¤ë¡©¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤ó¤ÎÊ©À¸»³±Ø¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡ÊÁÒÉß»Ô¡¡¤¢¤Ã¤¡¡35ºÐ¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤ÇÎó¼Ö¤ÎÅÀ¸¡¤äÀ¶ÁÝ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤áÆÃÊÌ¤ËÀ¶ÁÝÃæ¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÃæ¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¤Ä¤ê³×¤Ï¤É¤¦Àö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ê¹â¾¾¶×Ê¿ÅÅµ¤Å´Æ» ¼ÖÎ¾½ê¼ÖÂÎÈÉ¡¿·Ð¥öºåµ®»Ê ÈÉÄ¹¡Ë
¡Ö»°³Ñ·Á¤Î¤È¤³¤í¤È¤«¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¤È¤³¤í¤Ï¿å¿¡¤¡£¡ÊQ.¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¡©¡Ë2Ç¯¤Ë1²ó¤È4Ç¯¤Ë1²óÎ¾Êý¤È¤â¡×
¡¡¤³¤È¤Ç¤ó¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯¤Ë1²ó¤ÎÅÀ¸¡¤È4Ç¯¤Ë1²ó¤ÎÅÀ¸¡¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÀ¸¡¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀ¶ÁÝ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÂÀÊ¤Î¥·ー¥È¤â2Ç¯¤´¤È¤ÎÀ¶ÁÝ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹â¾¾¶×Ê¿ÅÅµ¤Å´Æ» ¼ÖÎ¾½ê¼ÖÂÎÈÉ¡¿·Ð¥öºåµ®»Ê ÈÉÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥·ー¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇØÃæ¤ËÅö¤¿¤ëÊý¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Á¤é¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ºÂ¤ëºÂÌÌ¥·ー¥È¡×
¡¡¥·ー¥È¤Ï¥Û¥³¥ê¤Ê¤É¤òÉ÷¤ÇÈô¤Ð¤·¤¿¸å¡¢¹â°µÀö¾ôµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ1¤Ä1¤Ä¼êºî¶È¤ÇÀö¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹â¾¾¶×Ê¿ÅÅµ¤Å´Æ» ¼ÖÎ¾½ê¼ÖÂÎÈÉ¡¿·Ð¥öºåµ®»Ê ÈÉÄ¹¡Ë
¡Ö¡Ê1¤ÄÅö¤¿¤ê¡ËÂ¿¤¯¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ10Ê¬¤¯¤é¤¤¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤2Î¾Ê¬¤Î¥·ー¥È¤¬ÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Î¾Ê¬¤òÀö¤¦¤Î¤Ë´Ý1Æü¤Û¤É¤«¤«¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
ÀþÏ©¤ÎÀÐ¤Ï¤Ê¤¼¤¢¤ë¤Î¡©¡Êºä½Ð»Ô¡¡¥¨¥Ç¥£¡¡45ºÐ¡Ë
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÎó¼Ö¤Î½Å¤µ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹â¾¾¶×Ê¿ÅÅµ¤Å´Æ» ±¿Í¢¥µー¥Ó¥¹Éô¡¿¶áÆ£·É°ì¤µ¤ó¡Ë
¡Ö1¤Ä¤Î¼ÖÎØ¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤½Å¤µ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶×Ê¿Àþ¤ÎÂç¤¤Ê¼ÖÎ¾¤Ç¿Í¤¬ËþÇÕ¤Ë¤Ê¤ë¤È6t¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÀþÏ©¤òÃÖ¤¤¤Á¤ã¤¦¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¤¾×·â¤¬¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀÐ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀÐ¤¬¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Áö¹Ô»þ¤Î¿¶Æ°¤òÍÞ¤¨¤Æ¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ìー¥ë¤ÎÊÑ·Á¤Ê¤É¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÑµ×Ç¯¿ô¤Ï¡©¡Ê²¬»³»Ô¡¡¤¢¤ë¤ß1124¡¡56ºÐ¡Ë
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥·ー¥È¤äÎó¼Ö¤Ê¤É¤ÎÂÑµ×Ç¯¿ô¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Àè¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿ºÂÀÊ¤Î¥·ー¥È¤Ï¡¢ÇË¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï8Ç¯¤«¤é10Ç¯¤Û¤É¤Ï»È¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÅÅ¼Ö¤Î¼÷Ì¿¤ÏÌó60Ç¯¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤È¤Ç¤ó¤¬½êÍ¤¹¤ë¸½Ìò¤ÎÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¸Å¤¤¤Î¤¬¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È68Ç¯¥â¥Î¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ°ÂÁ´¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤È¤Ç¤ó¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤¬½é¤á¤ÆÅëºÜ¤µ¤ì¤¿ÅÅ¼Ö¤È¤Î¤³¤È¡£
Áö¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡©¡Ê²¬»³»Ô¡¡¥Öー¤Á¤ã¤ó¡¡47ºÐ¡Ë
¡¡ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤±¿Å¾ÀÊ¤ËÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹â¾¾¶×Ê¿ÅÅµ¤Å´Æ» ±¿Í¢¥µー¥Ó¥¹Éô¡¿ÅÏÊÕ¹¥ÎÑ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Þ¤º¤³¤ì¤¬¥Ö¥ìー¥¤Ç¤¹¡£´Ë¤á¤Æ¡Ä¡Ä»ß¤á¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÅÅ¼Ö¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥¢¥¯¥»¥ë¤ËÅö¤¿¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥ì¥Ðー¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤ÈÁ°¿Ê¡£¤³¤ì¤òµÕ¤ËÉÕ¤±¤Æ¸å¤í¤Ë¤¹¤ë¤È¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊÅÅ¼Ö¤¬¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£¥¢¥¯¥»¥ë¤òÁ°¿Ê¤ËÆþ¤ì¤¿¸å¤Ë¡¢¤³¤Î¥Þ¥¹¥³¥ó¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¼Ö¤Ç¤¤¤¦1Â®2Â®¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¥¹¥Ôー¥É¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¶õµ¤°µ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ö¥ìー¥¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ì¥Ðー¤ò¤Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¥×¥·¥åー¡×¤È¤¤¤¦²»¤¬¤Ê¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤ä¥Ö¥ìー¥¤Î¥ì¥Ðー¡¢¤Ê¤ó¤È¼è¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹â¾¾¶×Ê¿ÅÅµ¤Å´Æ» ±¿Í¢¥µー¥Ó¥¹Éô¡¿ÅÏÊÕ¹¥ÎÑ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö2Î¾¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É1¤Ä¤ÎÊÔÀ®¤Ç1¤Ä¤Ê¤Î¤Ç½ªÅÀ¤ËÃå¤¤¤¿¤éÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢µÕ¤ËÁö¤ë»þ¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÈ¿ÂÐÂ¦¤Î¼ÖÎ¾¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡×
Çò¤¤¼êÂÞ¡¡¤Ê¤¼¡©¡Ê¹â¾¾»Ô¡¡¤¦¤é¤·¤Þ¡¡39ºÐ¡Ë
¡¡2¤ÄÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢1¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¤±¤¬ËÉ»ß¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹â¾¾¶×Ê¿ÅÅµ¤Å´Æ» ±¿Í¢¥µー¥Ó¥¹Éô¡¿ÅÏÊÕ¹¥ÎÑ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö±Ø¤ËÃå¤¯»þ¤Ë¥Ûー¥à¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¼Ö¾¸¤Ï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áë¤ò³«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë»þ¤Ë¼ê¤ò¶´¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¼ê¤ò¶´¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤±¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢²¾¤Ë¶´¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¤±¤¬¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤ëÌò³ä¤¬¼êÂÞ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤â¤¦1¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¸«¤ä¤¹¤µ¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹â¾¾¶×Ê¿ÅÅµ¤Å´Æ» ±¿Í¢¥µー¥Ó¥¹Éô¡¿ÅÏÊÕ¹¥ÎÑ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÅÅ¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¾è¹ß¤¬´°Î»¤·¤¿¤é±¿Å¾»Î¤È¤ª¸ß¤¤¤Ë¹ß¤ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ±¿Å¾»Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ç¿Þ¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¼ê¤ò¾å¤²¤ë¡£¤½¤Î»þ¤ËÇò¤¤¤Î¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡×
¡¡»ä¤¿¤Á¤ò°ÂÁ´¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÅÅ¼Ö¡£¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÂ¿¤¯¤Î¹©É×¤äÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¾è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
