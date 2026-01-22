解散の報道が出てからわずか2週間。高市首相はあす1月23日に衆議院を解散し“超短期決戦”に臨みます。



その高市首相を閣僚として支えるのが、静岡7区の自民党の現職･城内実 経済財政担当相です。



先週末、多忙な公務の合間に地元で開いた国政報告会では…。



（自民党･静岡7区 城内 実 経済財政担当相･60歳）

「1・2・3月の電気代、ガス代、ざっくり言うと1世帯当たり7300円ぐらいですかね。安くなっているはずです」





政府の物価高対策をまとめた実績をアピールしました。2025年12月、Daiichi-TVの単独取材で“衆院解散”について問われた城内氏は…。（自民党･静岡7区 城内 実 経済財政担当相･60歳）「政策について世論が真っ二つに割れたときに解散総選挙で信を問うというのが常道ですからね。いつ解散があってもいいように…」Q.準備すると？「準備するということです。今は準備していませんけどね…」解散については高市総首相から「事前に聞かされていなかった」と話します。選挙戦では自らが手掛けた経済対策の是非を訴える考えを示しました。（自民党･静岡7区 城内 実 経済財政担当相･60歳）「責任ある積極財政という言葉をつくった一人なので。参政党、国民民主党もどちらかというと保守的、積極財政ですが、どちらが本家なのかということでですね」現職大臣に挑むのは国民民主党の新人･北野谷富子氏です。（国民民主党 北野谷 富子 氏･41歳）「じゃあ書きましょう」この日、書いていたのは浜松市議会への辞職願。同じ会派の同僚たちにあいさつし、3期11年務めた市議の活動に区切りをつけました。（国民民主党 北野谷 富子 氏･41歳）「市議を辞めたからといって、遠くなるというよりは皆さんとより近くなるために、こういった決断をしたと思っているので、その思いを紡いでいきたい」21日は政見放送用の動画を撮影。市議として子育て支援や教育環境の改善に取り組んできた北野谷氏は、「子育て世代の負担軽減」のため、年少扶養控除の復活を強く訴えています。（国民民主党 北野谷 富子 氏･41歳）「一言で言うと無謀な挑戦だなと思っています。市民・国民の声を直接政策に生かしていける政党だと思っているので。子育て世帯の負担を軽減して、もっと人にお金を使える、人に投資ができる社会にしたいと思っています」参政党から立候補するのは新人の袴田サヤカ氏です。この日は、居住する湖西市内の5か所で街頭演説を行いました。（参政党 袴田 サヤカ 氏･49歳）「どんなに株価が上がっても、私たちの賃金は上がりません。それって本当におかしいことだと思います。私たちの懐にお金がまわってくるようにするため、参政党は減税と積極財政を第一に訴えています」愛知出身で9年間、消費生活センターの相談員を務めていた袴田氏。政治経験はありませんが消費税の減税や行き過ぎた外国人の受け入れに反対する考えを示しています。（参政党 袴田 サヤカ 氏･49歳）「企業から献金、宗教団体からの献金をもらっているわけではない。自民党が訴えてきたけどできなかったこと、おかしいんじゃないかということを訴えていく。本当に国民の利益になる、国益のための政策を訴えていきたい」