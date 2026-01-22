あす23日の衆議院の解散を前に、与野党各党が選挙公約を発表しています。そんな中、22日午後、立憲民主党と公明党で結成した新党「中道改革連合」の結党大会が国会内で開かれました。



（中道 野田 共同代表）

「自分ファースト対私たちが掲げる生活者ファーストの競い合い」



（中道 斉藤 共同代表）

「中道のかたまり中道改革連合が今、産声を上げました」



「中道」は立憲・公明の衆院議員、ほとんどが参加し、約160人で発足。共同代表には野田氏と斉藤氏、共同幹事長には安住氏前国交大臣の中野氏が就任しました。





また、衆院選での選挙公約を発表。看板政策は「恒久的な食料品消費税ゼロ」で、2026年秋からの実施を目指すと発表しました。（中道 本庄 共同政調会長）「1番目は食料品の消費税ゼロ実現、各党高市総理を含めて言っていますが、具体的にすぐにやると言っているのは中道だけです。ことしの秋を想定してます。政府は検討の加速ということで、いつやるのか、当にやるのかわかりませんし、社会保障の国民会議の中で議論すると言っているが、そもそも社会保障なのかという問題もある、どこで議論するのかもあいまいなのが自民党の公約だと思っている」このように述べ、自民党との公約の違いを強調しました。また、22日時点で227人の公認候補者を発表しています。（高市首相）「新たな政策もしっかりと訴えながら、皆で戦って参りたいと思います」自民党のキャッチコピーは「日本列島を強く豊かに」。最優先課題としたのは、「物価高対策」です。消費税について「飲食料品は2年間に限り対象としないことについて今後、検討を加速する」ことを盛り込みました。また、「外国人政策」を巡っては、対外情報機関の設置や、外国人の住宅･土地取得の法律･ルールの見直しなどを掲げています。自民党は公認候補284人(第一次公認)を発表し、政治資金収支報告書の、いわゆる裏金問題を巡り不記載があった旧安倍派の幹部らも今回は公認し、小選挙区と比例代表の重複立候補も認める方針です。（日本維新の会 藤田 共同代表）「スローガンは『動かすぞ、維新が。』」連立を組む、「日本維新の会」も、21日、公約を発表。消費減税については自民党と足並みをそろえた表現にしたほか、「社会保険料を年間6万円引き下げる」ために、いわゆる「OTC類似薬」の保険適用を見直すことなどで医療費全体を削減を目指します。さらに、大規模災害発生時に、東京に代わって大阪などが首都機能を担えるよう「副首都法」を制定し、東京1極集中を変えていくと訴えています。（日本維新の会 藤田 共同代表）「高市政権が、これから取り組むべき政策の多くは維新の会の政策。維新の会がアクセル役となり動かしていく」対する野党･共産党は、物価高対策として消費税の廃止を目指して5％に減税することを選挙公約に盛り込み、「アメリカ言いなり外交から自主的平和外交」への転換を掲げました。（伊藤 薫平 キャスター）「あすに解散が迫る中、各党が公約を発表しています。急展開の1月、有権者の皆さんはどう見ているのでしょうか」（80代）「消費税だと思う。消費税を商品だけじゃなくて全般的に安くしてほしい。高齢者は特にそうだと思う」（50代）「（消費税）ゼロはやってもらうと助かると思う。選挙の時だけでなく、いつもやってくれるといい。食料品とか生活必需品は、そのほうがいいんじゃないかなと思う」一方、早期の解散に対する疑問の声も…。（70代）「ちょっと急ぎすぎ。各政党は準備に追われて大変みたいじゃないですか。もう少し落ち着いてもいいのでは」衆議院選挙は来週27日の火曜日に公示、2月8日に投開票の日程で行われます。