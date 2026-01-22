ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë²è´üÅª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡¡24Áª¡Ê¸åÊÔ¡Ë¡¡»°É©¥é¥ó¥¨¥Ü¤«¤éÆü»ºGT-R¡¢¥È¥è¥¿¡¦¥×¥ê¥¦¥¹¤Þ¤Ç
»°É©¥é¥ó¥µ¡¼¡¦¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó
»°É©¥é¥ó¥µ¡¼¡¦¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÄÌ¾Î¥¨¥Ü¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¥é¥ó¥¨¥Ü¡Ë¤Ï¡¢ÌµÂÌ¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¤¿´ÊÁÇ¤Ê¥Þ¥·¥ó¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡£·ÚÎÌ²½¤Î¤¿¤á¥¹¥Á¡¼¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢250ps¤ÎÄ¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤È»ÍÎØ¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥ê¡¼¶¥µ»¤Î¥Û¥â¥í¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¤Î¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥é¥ê¡¼¤Ç·ã¤·¤¯¤·¤Î¤®¹ç¤Ã¤¿¹âÀÇ½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡Ú»°É©¥é¥ó¥µ¡¼¡¦¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óVI¤È¥¹¥Ð¥ë¡¦¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´47Ëç
¤³¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤Ï¿ôÀ¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤ê·Ñ¾µ¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¥È¥ß¡¦¥Þ¥¥Í¥ó»á¤¬À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¨¥ÜVI¤¬ÍÌ¾¤À¡£4ÅÙ¤ÎWRC¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌ¾¤òÃÚ¤»¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥ï¥´¥ó¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥ï¥´¥ó¤Ï¹ØÆþ¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢2924Âæ¤·¤«À¸»º¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»°É©¥é¥ó¥µ¡¼¡¦¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó
»°É©¥·¥ç¡¼¥°¥ó
»°É©¥·¥ç¡¼¥°¥ó¡ÊÆüËÜÌ¾¡§¥Ñ¥¸¥§¥í¡Ë¤Ï1981Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¹â¤¤¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÀÇ½¤ÈËÉÙ¤Ê²÷Å¬ÁõÈ÷¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¥ì¥ó¥¸¥í¡¼¥Ð¡¼¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤É¤ê¤È¤â¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¿Íµ¤¤Ï¹â¤¯¡¢1983Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹»ÅÍÍ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï·øÏ´¤Ê¥¬¥½¥ê¥ó¤È¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢³ê¤é¤«¤Ê3.0L V6¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï2ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐ¹³¤·¤¿¡£
»°É©¤Ï¥Ñ¥ê¡¦¥À¥«¡¼¥ë¡¦¥é¥ê¡¼¤Ë¥·¥ç¡¼¥°¥ó¤òÅêÆþ¤·¡¢1984Ç¯¤«¤é2007Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¾èÍÑ¼ÖÉôÌç¤Ç12²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æ±¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸Í¥¾¡150²ó¤òµÏ¿¤·¡¢»°É©¤ÏÂç²ñ»Ë¾åºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»°É©¥·¥ç¡¼¥°¥ó
Æü»º200SX
Æü»º¤Ï1989Ç¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎÅêÆþ¤ËÀÑ¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯300ZX¤È¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ï200SX¡ÊÆüËÜÌ¾¡§¥·¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤ë1993Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¤ï¤º¤«4Ç¯´Ö¤Ç¡¢100ËüÂæ°Ê¾å¤ÎÈÎÇä¤òÃ£À®¤·¤¿¡£1989Ç¯È¯Çä¤ÎS13¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢166ps¡Ê¸å¤Ë173ps¡Ë¤Î¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ÉÕ¤1.8L¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÍ¥¤ì¤¿¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
200SX¤ÏÂ¿¤¯¤Î»Ô¾ì¤Ç¥·¥ë¥Ó¥¢¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢1975Ç¯¤ÎÅÐ¾ì¸å¡¢2002Ç¯¤Þ¤Ç6À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¡£S13¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï180SX¤È¤¤¤¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤âÂ¸ºß¤·¡¢°ìÉô»Ô¾ì¤Ç¤Ï¿·À¤Âå¤ÎS14¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÈÎÇä¤¬Â³¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢²¤½£¤Ë¤ÏÆ³Æþ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£200SX¤Ïº£¤äÆüËÜ¤¬À¸¤ó¤ÀºÇ¹â¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¡¼¥Ú¤Î1¤Ä¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü»º200SX
Æü»º¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R
GT-R¤ÎÎò»Ë¤Ï1969Ç¯¤ËÁÌ¤ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÆü»º°¦¹¥²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ·èÄêÈÇ¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¸åÇ¯¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¤í¤¦¡£1989Ç¯È¯Çä¤ÎR32·¿¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£1995Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿R33¤â½Ö¤¯´Ö¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£1998Ç¯¤Ë¤ÏR34¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¸½ºß¤ÎGT-R¤Ï2007Ç¯Ëö¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤éÁ´¥â¥Ç¥ë¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê²ÃÂ®ÎÏ¡¢¥°¥ê¥Ã¥×ÀÇ½¡¢¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢4¿Í¾è¤ê¤Î¾èÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ØÇã¤¤Êª¤Ë¤â¹Ô¤±¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¯¤Û¤É¹â¤¤¼ÂÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢º£¤Ç¤Ï²þÂ¤¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ÄÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
Æü»º¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R
¥¹¥Ð¥ë¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼
¥¹¥Ð¥ë¤Ï¡¢SUV¤Ë¤ÏÅ¥ß¿¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÀÇ½¤è¤ê¡¢²÷Å¬À¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯µ¤¤Å¤¤¤¿¡£¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï¤³¤Î¹Í¤¨¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¼Ö¹â¤ò¾å¤²¡¢»ÍÎØ¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤è¤êÇØ¤Î¹â¤¤¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï¼ÂÍÑÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢¤¹¤°¤ËÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ýÁØ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¸å¤Ë¡¢¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò172ps¤Ë¥Á¥å¡¼¥ó¤·¤¿¥¿¡¼¥Ü¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë265ps¤ÎSTi¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤âÂ¸ºß¤·¤¿¡£
¥¹¥Ð¥ë¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼
¥¹¥Ð¥ë¡¦¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ
É¸½à»ÅÍÍ¤Î¥¹¥Ð¥ë¡¦¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¥¯¥ë¥Þ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ò¹¤á¤¿¤Î¤Ï¥¿¡¼¥Ü2000¤È¤½¤ÎÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤À¡£¥¿¡¼¥Ü¤Î½ÐÎÏ¤ÏÅö½é¹µ¤¨¤á¤Ê210ps¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥¹¥Ð¥ë¤ÎÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ÊWRC¡Ë¥Þ¥·¥ó¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËºÇ¶¯¥Þ¥·¥ó¤Ø¤ÈÊÑËÆ¡£¥³¥ê¥ó¡¦¥Þ¥¯¥ì¡¼»á¤Î1995Ç¯À¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¸å¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÁý¤·¡¢·ÚÎÌ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢2¥É¥¢¤Î22B¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¥É¥¢¿ô¤¹¤é¸º¤é¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÌ¾À¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£¤Ê¤ª¹â¤¤¼ûÍ×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤Ë¤¢¤ë¡£
¥¹¥Ð¥ë¡¦¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ
¥¹¥º¥¡¦¥Ó¥¿¡¼¥é
¥¹¥º¥¤Ï¿ô¡¹¤Î¶½Ì£¿¼¤¤¥¯¥ë¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢1988Ç¯¤Î¥Ó¥¿¡¼¥é¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤ÆSUV¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£È¯Çä»þ´ü¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò»ý¤Ä¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¤è¤êÁá¤¯¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤ë¤«¤Ë¾®·¿¤«¤ÄÄã²Á³Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÂåÂØ¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¸ÄÂÎ¤¬¥ï¥¤¥É¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥¿¥¤¥ä¡¢¥Ö¥ë¥Ð¡¼¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤â¥¹¥º¥¤Ï¡¢¥ß¥Ë¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤òÎ®¹Ô¤é¤»¤¿BMW¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÁ°¤ËÀè¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£ËÜ¼ÁÅª¤Ë¥Ó¥¿¡¼¥é¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç´è¾æ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¡£
¥¹¥º¥¡¦¥Ó¥¿¡¼¥é
¥È¥è¥¿¡¦¥«¥í¡¼¥é
1966Ç¯È¯Çä¤Î¥È¥è¥¿¡¦¥«¥í¡¼¥é¤Ï¡¢º£¤äÀ¤³¦°ìÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë12À¤Âå¤ò·Ð¤Æ¡¢Ìó5000ËüÂæ¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥â¥Ç¥ëT¤ä¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¤ÎµÏ¿¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»É·ãÅª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤¬¡¢¥«¥í¡¼¥é¤¬ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Î1¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤ÎÇã¤¤¼ê¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥í¡¼¥é¤Ï¸ÜµÒ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¿Ê²½¤·¡¢Àä¤¨¤º²þÎÉ¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ö¤è¤êÁá¤¯¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤â¤³¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¥È¥è¥¿¤Ï¥«¥í¡¼¥é¤òËÄÂç¤Ê¿ô¤Î»Ô¾ì¤ËÅ¸³«¤·¡¢ÈÎÇäµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥è¥¿¡¦¥«¥í¡¼¥é
¥È¥è¥¿¡¦¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼
Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤1951Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡Í½È÷Ââ¡Ê¼«±ÒÂâ¤ÎÁ°¿È¡Ë¸þ¤±¤ÎÁ´ÃÏ·ÁÂÐ±þ¼Ö¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥È¥è¥¿¡¦¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢1100ËüÂæ°Ê¾å¤¬À¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃÏ·Á¤òÌä¤ï¤º¤Ë¿Í¤ÈÊª¤ò±¿¤Ö¤È¤¤¤¦Æ±¤¸ÍýÇ°¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
½éÂå¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ï¥¦¥£¥ê¥¹¡¦¥¸¡¼¥×¤«¤éÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢1960Ç¯¤Î40¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£1983Ç¯È¯Çä¤ÎJ70·¿¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É°ìÉôÃÏ°è¤Ç¸½ºß¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆüËÜ¤Ç¤âºÆÈÎÃæ¡Ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¹âµé»Ö¸þ¤ÎSUV¤Ø¤È¿Ê²½¤·¡¢ËüÇ½¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥è¥¿¡¦¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼
¥È¥è¥¿MR2
¥È¥è¥¿MR2¤ÏÆüËÜ½é¤ÎÎÌ»º¥ß¥É¥·¥Ã¥×¼Ö¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³èµ¤¤¢¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤È·Ú²÷¤ÊÁö¹ÔÀÇ½¤ò³Ú¤·¤á¤ë¼êº¢¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾¼Ö¤Î1¤Ä¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¥È¥è¥¿¼Ö¤Î½îÌ±Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢MR2¡¢MR-S¤È¹ç·×3À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¡£ÏÓ¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ì¤ÐºÇ¹â¤ÎÀÇ½¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢À¤´Ö¤¬É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥È¥è¥¿MR2
¥È¥è¥¿GR¥ä¥ê¥¹
Ì¾¼Ö¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢Ç¯·î¤ò·Ð¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾Úµò¤¬¡¢¥È¥è¥¿GR¥ä¥ê¥¹¤À¡£¤½¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢AUTOCAR±Ñ¹ñÊÔ½¸Éô¤Ï¤³¤ì¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤À¤È¸ç¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ú¥Ã¥¯É½¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤³¤½¡¢GR¥ä¥ê¥¹¤Î¿¿²Á¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£
¿ôÂ¿¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÈÆ±ÍÍ¡¢GR¥ä¥ê¥¹¤ÏÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ÊWRC¡Ë¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Û¥â¥í¥²¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£»ÍÎØ¶îÆ°¡¢261ps¤Î¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ÉÕ¤1.6LÄ¾Îó3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢0-100km/h²ÃÂ®5.5ÉÃ¤È¤¤¤¦ÀÇ½¤ò¼Â¸½¡£ºÇ¹âµé¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¤â¡¢GR¥ä¥ê¥¹¤ò¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤ë¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÌ¤Æ³Æþ¤Ç¤¢¤ë¡ÊÂå¤ï¤ê¤ËGR¥«¥í¡¼¥é¤òÆ³Æþ¡Ë¡£
¥È¥è¥¿GR¥ä¥ê¥¹
¥È¥è¥¿¡¦¥×¥ì¥Ó¥¢
¥È¥è¥¿¡¦¥×¥ì¥Ó¥¢¡ÊÆüËÜÌ¾¡§¥¨¥¹¥Æ¥£¥Þ¡Ë¤Ï¡¢7¿Í¾è¤ê¤Þ¤¿¤Ï8¿Í¾è¤ê¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤â±¿Å¾¤¬³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¥È¥è¥¿¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò75ÅÙ¤Ë·¹¤±¡¢±¿Å¾ÀÊ¤È½õ¼êÀÊ¤Î´Ö¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄã½Å¿´¤ò¼Â¸½¡£¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½éÂå¥×¥ì¥Ó¥¢¤Ë¤Ï°ìÉô»Ô¾ì¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ÉÕ¤¤Î2.2L¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢É¸½à¤Î2.4L¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ê137ps¡Ë¤ò¾å²ó¤ë160ps¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£2ÂåÌÜ°Ê¹ß¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢½éÂå¤Û¤É¤ÎÂçÃÀ¤µ¤Ë¤Ï·ç¤±¤ë¤¬¡¢¼ÂÍÑÀ¤Ï¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥è¥¿¡¦¥×¥ì¥Ó¥¢
¥È¥è¥¿¡¦¥×¥ê¥¦¥¹
¥È¥è¥¿¡¦¥×¥ê¥¦¥¹¤ÏÃ±¤Ê¤ëÆüËÜ¼Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢ÂçÊÑ¤Ê¼Ò²ñÅª¡¦Ê¸²½Åª²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¡£¶áÇ¯¤ÎEV¥·¥Õ¥È¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¤Û¤ÜÃ±ÆÈ¤Ç¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¤òÀè¶î¤±¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Ç¤µ¤¨¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤¤¤¦ÂÞ¾®Ï©¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£
1997Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½éÂå¥×¥ê¥¦¥¹¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¥½¨¤ÊCO2ÇÓ½ÐÎÌ114g/km¡¢Ê£¹çÇ³ÈñÌó20km/l¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î´Ä¶ÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¼ÂÍÑÀ¤Ï¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤À¤Ã¤¿¡£6Ç¯´Ö¤Ç12Ëü3000Âæ°Ê¾åÇä¤ì¤¿¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë²è´üÅª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¡£
¥È¥è¥¿¡¦¥×¥ê¥¦¥¹