¶¯Îõ¤Ê´¨ÇÈ¤Ë¤è¤ëÀã¤Ê¤É¤Ç¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï´ôÉì±©Åç¡ÝµþÅÔ´Ö¤ÇÀã¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¾å²¼Àþ¤ÇºÇÂç10Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

23Æü¤â¼¢²ì¸©¤ÎÊÆ¸¶±Ø¼þÊÕ¤ÎÀã¤Î±Æ¶Á¤ÇÄÌ¾ï¤è¤êÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤·¡¢ÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¶õ¤ÎÊØ¤Ç¤ÏÆüËÜ¹Ò¶õ¤¬¸á¸å4»þ¸½ºß¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÈÀÐÀî¸©¤Î¾®¾¾¶õ¹Á¤ò·ë¤ÖÊØ¤Ê¤É18ÊØ¤Î·ç¹Ò¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Á´Æü¶õ¤Ï¸á¸å5»þ¸½ºß¡¢±©ÅÄ¤ÈÄ»¼è¡¢ËÌÎ¦¤ò·ë¤ÖÊØ¤Ê¤É30ÊØ¤ò·ç¹Ò¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢23Æü¤â´û¤Ë5ÊØ¤Î·ç¹Ò¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£