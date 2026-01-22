NPB(日本野球機構)は22日、今シーズンのファーム公式戦のスケジュールを発表しました。

これまで「イースタン」と「ウエスタン」の2リーグ制で行われてきたファーム公式戦。今季からは『ファーム・リーグ』と統一し、東・西・中と3地区に分けられて行われます。イースタンのうちの3球団(巨人、西武、DeNA)とウエスタンのうちの2球団(中日、ハヤテ静岡)が「中地区」で同一地区に。その他がそれぞれ、東地区と西地区と名付けられました。

これまでは同一リーグ内での試合がメインに行われ、年に数試合のみ『交流戦』としてリーグ外の対戦が行われていました。しかし、今回は多くの交流戦が設定されました。

今季のファーム公式戦では「地区内対戦を6カード継続した後、他地区との交流戦を2カード実施」を基本に設定。さらに東地区と中地区の球団数は奇数となっているため、交流戦がさらに多くなっています。このため、4球団の西地区では地区内対戦が100試合前後、交流戦が40試合近くとなっていますが、5球団の東地区・中地区では、地区内対戦が80試合前後、交流戦が60試合前後となっています。

別地区に所属する巨人と阪神の対戦も全6試合が予定されており、ファームの舞台でも“伝統の一戦”が繰り広げられます。