¡Ú¹â»Ô²ò»¶¡ÛÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Îº®Íð»öÂÖ¡¡¡ÖÃæÆ»¡×µñÀä¤Î¸¶¸ý¿·ÅÞ¢ª¹çÎ®È¯É½¤·¤¿µÄ°÷Â¦¤ËÈÝÄê¡¦¹³µÄ¤µ¤ì¤ë¡¡¸¶¸ý»á¤ÏµÄ°÷ËÜ¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨µñÈÝ¤µ¤ìÌçÁ°Ê§¤¤¡¢¡ÖÁ´¸¢¡×Èë½ñ¤ËÃÇ¤é¤ì¤¿¤È
¡¡¸¶¸ý°ìÇî½°±¡µÄ°÷¤¬£²£²Æü¡¢£Ø¡Ê¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¡£¼«¿È¤¬Î©¤Á¾å¤²¤òÈ¯É½¤·¤¿¿·ÃÄÂÎ¡Ö¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¡×¤ËÎ©·û¤«¤éÍ£°ì¹çÎ®¤¹¤ëÆ±»Ö¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿Ëö¾¾µÁµ¬µÄ°÷Â¦¤¬¡¢¹çÎ®¤òÈÝÄê¡¦¹³µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿·ï¤Ç¡¢Ëö¾¾µÄ°÷¤È²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÃÇÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸¶¸ý»á¤ÏÎ©·û¤È¸øÌÀ¤¬Î©¤Á¾å¤²¤ë¿·ÅÞ¡¦ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹çÆþ¤ê¤òµñÀä¤·¡¢£²£°Æü¤Ë²ñ¸«¡£¡Ö¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢²ñ¸«¤Ç¡Öº£²ó»ä¤Î¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤íËö¾¾µÁµ¬¤µ¤ó¤¿¤À¤Ò¤È¤ê¡×¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Ä¾¸å¤ËËö¾¾µÄ°÷¤Î£Ó£Î£Ó¤Ë¡ÖËö¾¾µÁµ¬¤¬¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£´û¤ËÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ËÆþÅÞÆÏ¤±¤òÄó½Ð¤·¼õÍý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸¶¸ý°ìÇî»öÌ³½ê¤Ë¤Ï½ñÌÌ¤Ë¤Æ¹³µÄ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ëö¾¾µÁµ¬»öÌ³½ê¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸¶¸ý»á¤Ï¡ÖËö¾¾µÁµ¬ÂåµÄ»Î¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤ËÃæ³×Ï¢¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤Î¤Ê¤é¤Ò¤È¤³¤È¤¯¤é¤¤ÃÇ¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤ê¹³µÄÊ¸¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´ÖÊÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ëö¾¾µÄ°÷¤Ï¸½ºß¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»öÌ³½êÌ¾µÁ¤Ç£Ó£Î£ÓÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£²Æü¸á¸å¤Ë¸¶¸ý»á¤Ï¡ÖËö¾¾µÁµ¬¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤´ËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡×¤È¤·¡¢Ëö¾¾µÄ°÷¤«¤éÁ´¸¢¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸øÀßÂèÆóÈë½ñ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¤³¤ÎÈë½ñ¤«¤é¡ÖÀµ¼°¤Ë¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¤Ç¤Ï½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÊÖÅú¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é·ÈÂÓ¤â¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÄ¹Ç¯¤ÎÌÁÍ§¤È¤³¤¦¤·¤ÆÎ¥ÊÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ëö¾¾µÁµ¬¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸ÌÌ¤È°ì½ï¤ËËö¾¾µÄ°÷Â¦¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¸¶¸ýµÄ°÷¤¬Ëö¾¾µÄ°÷Â¦¤ËµÄ°÷ËÜ¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òÃÇ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÆÉ¤ß¼è¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£