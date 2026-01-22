KNBËÌÆüËÜÊüÁ÷

¹â²¬»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¡¢¤­¤ç¤¦¡¢ÌôÊª¤¬Í¿¤¨¤ëÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤äÌô¤Î°û¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò»ùÆ¸¤¬³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤ªÁ°¤Þ¤µ¤«¤³¤ìÁ´Éô°û¤ó¤À¤ó¤«¡ª¡¡ÂçÊÑ¤äー¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡¢µßµÞ¼Ö¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ìー¡×

¤³¤Î¶µ¼¼¤Ï¡¢ËèÇ¯¡¢¹â²¬¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥¯¥é¥Ö¤¬¹Ö»Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤­¤ç¤¦¤Ï¡¢¹â²¬»Ô¤Î¸Í½ÐÀ¾Éô¾®³Ø¹»¤Ç6Ç¯À¸¤Î»ùÆ¸¤ËÌôÊªÍðÍÑ¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¼ïÎà¤ÎÌô¤òÆ±»þ¤ËÂçÎÌ¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼ò¤ä¥¿¥Ð¥³¤ÏÂÎ¤Ë°­¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö°åÌôÉÊ¤Î²á¾êÀÝ¼è¤¬°ìÈÖ´í¸±¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×

¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃÇ¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×

»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢À£·à¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤ÆÌô¤Î±Æ¶Á¤äÉÝ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£