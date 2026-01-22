12ºÐ¤Î¾¾ÅçÈþ¶õ¤¬5²óÀï¤Ø¡¡ÁáÅÄ¤é²÷¾¡¡¢Á´ÆüËÜÂîµå
¡¡Âîµå¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹Âè3Æü¤Ï22Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ï¾®³Ø6Ç¯À¸¤Ç12ºÐ¤Î¾¾ÅçÈþ¶õ¡ÊÅÄºåÂî¸¦¡Ë¤¬4²óÀï¤Ç»°Â¼Í¥²Ì¡Ê¥µ¥ó¥ê¥Ä¡Ë¤ò4¡½0¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È32Æþ¤ê¤ÏÊ¡¸¶°¦¡¢²ÃÆ£ÈþÍ¥¤ÈÊÂ¤ÖºÇ¹âÀ®ÀÓ¡£23Æü¤Î5²óÀï¤Ç¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡Ê¥Ç¥ó¥½¡¼¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ï4²óÀï¤¬½éÀï¤Ç¡¢½÷»Ò¤Ç4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡¢2Ç¯Ï¢Â³½àÍ¥¾¡¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¤äÊ¿ÌîÈþ±§¡Ê¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤é¤¬½çÅö¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Ï2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦18ºÐ¤Î¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬ÎëÌÚñ¥¡Ê°¦ÃÎ¹©Âç¡Ë¤ò4¡½0¤Ç²¼¤·¡¢Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤â5²óÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£