¡Ö´Ö°ã¤¨¤Æ¡ÄÀÚÉäÀÚ¤é¤ì¤¿¡ª¡× ¸í¤Ã¤¿É¸¼±¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤ê¡¢¡Ö2Ç¯´ÖÊüÃÖ¡×´ä¼ê¸©·Ù¤¬¼Õºá¡Ä¡¡¤Ê¤¼¸íÀßÃÖµ¯¤¤¿¡©
¸í¤Ã¤¿Æ»Ï©É¸¼±¤ÇÃó¶Ø¼è¤êÄù¤Þ¤ê¡ª°ìÂÎ¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¡©É¸¼±¤ÎÉÔÈ÷¤Ë¤è¤ë¸í¤Ã¤¿Å¦È¯»öÎã¤Ï²áµî¤Ë¤â
¡¡´ä¼ê¸©·Ù¤Ï1·î19Æü¡¢À¹²¬»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÃó¼Ö¶Ø»ß¶è´Ö¤ÎÆ»Ï©¤Ë¸í¤Ã¤¿Êä½õÉ¸¼±¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÍèÃó¼Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î°ìÉô¶è´Ö¤¬Ãó¼Ö²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤Ãó¼Ö°ãÈ¿¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬3·ï¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸©·Ù¤¬È¿Â§¶â¤ÎÊÖ´Ô¤ä°ãÈ¿ÅÀ¿ô¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤Ê¤É¤Î¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä!?¡×´ª°ã¤¤¤ÇÈ³¶â¤â¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¤Þ¤®¤é¤ï¤·¤¤Æ»Ï©É¸¼±¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê12Ëç¡Ë
¡¡¸½¾ì¤ÏÀ¹²¬»ÔËÜÄ®ÄÌ1ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ëÃó¼Ö¶Ø»ß¶è´Ö¤Î»ÔÆ»¤Ç¤¢¤ê¡¢1980Ç¯Âå¤«¤éÌó260¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃó¼Ö¶Ø»ß¤Î¸òÄÌµ¬À©¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·2023Ç¯1·î¡¢¶è´Ö¤ÎÅÓÃæÃÏÅÀ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖÃó¼Ö¶Ø»ß¡×¤ÎÉ¸¼±¤Ë¡¢¸òÄÌµ¬À©¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¼¨¤¹¡Ö±¦Ìð°õ¡×¤ÎÊä½õÉ¸¼±¤¬¸í¤Ã¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Ìó65¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶è´Ö¤Ç¸òÄÌµ¬À©¤Î¸úÎÏ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÉ¸¼±¤ÎÀßÃÖÉÔÈ÷¤Ë¤è¤ê¡¢¸©·Ù¤Ï¸òÄÌµ¬À©¤Î¸úÎÏ¤¬¤Ê¤¤¶è´Ö¤ËÃó¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤òÃó¼Ö°ãÈ¿¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å2025Ç¯8·î¡¢¸©·ÙËÜÉô¤ÎÊüÃÖÃó¼Ö·¸¤¬Ãó¼Ö°ãÈ¿¤Î¿³ºº¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢Êä½õÉ¸¼±¤Î¸í¤ê¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤¿3¿Í¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢È¿Â§¶â¤ÎÊÖ´Ô¤ä±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Î°ãÈ¿·ÐÎò¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤Ê¤É¤Î¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ºß¤ÏÀµ¤·¤¤µ¬À©¤ÎÉ¸¼±¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É¸¼±¤ÎÉÔÈ÷¤¬È¯À¸¤·¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©·Ù¤Ï¡Ö¸òÄÌµ¬À©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬Ãó¼Ö¶Ø»ß¶è´Ö¤ò¸íÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¸©Æâ¤Ë¤¢¤ëÌó1500¤Î¶è´Ö¤ÇÃó¼Ö¶Ø»ßÉ¸¼±¤ÎºÆÅÀ¸¡¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¸©·Ù¸òÄÌµ¬À©²Ý¤Ï¡Ö¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Î°Õ»×·èÄê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉ¸¼±¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÀ¿¤Ë°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£É¸¼±¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸·³Ê¤Ê¼êÂ³¤¤òÅ°Äì¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¥¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö£²Ç¯´Ö¤â¤ÎÄ¹¤¤´Ö¡¢Ã¯°ì¿Í´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÂçÌäÂê¡×¡Ö¸òÄÌÉ¸¼±¤Ï¡Ø¼é¤ì¤Ð°Â¿´¡Ù¤È¤¤¤¦¿®Íê¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÉ¸¼±¤¬¸í¤Ã¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¤·¤«¤âµ¬À©¼«ÂÎ¤¬Ìµ¸ú¤À¤Ã¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤¿Â¦¤Ï¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤ÉÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÁ°¤Ë¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡©¡×¡Ö·Ù»¡¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÆ»Ï©É¸¼±¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤ÏÆ±ÍÍ¤Î»ö°Æ¤Ï²áµî¤Ë¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¯»ùÅç¸©·Ù¤Ï2025Ç¯8·î¡¢¸©¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤¬·èÄê¤·¤¿¸òÄÌµ¬À©¤ÈÆ»Ï©É¸¼±¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉÔÈ÷¤¬2973·ï¤¢¤Ã¤¿¤È¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö°Æ¤Ç¤Ï¸í¤Ã¤¿É¸¼±¤ò¤â¤È¤Ë139·ï¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤ò¸¡µó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©·Ù¤ÏÈ¿Â§¶â¤È¤·¤ÆÄ§¼ý¤·¤¿Ìó83Ëü±ß¤ò³ºÅö¼Ô¤ËÁ´³ÛÊÖ´Ô¤·¤¿¤Û¤«¡¢°ãÈ¿ÅÀ¿ô¤Î²Ã»»¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÀ¯½èÊ¬¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É¸¼±¤ÎÉÔÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©·Ù¤Ï¡¢¡Ö¸©Æâ¤ÎÆ»Ï©³ÈÄ¥¤ä¸òº¹ÅÀ¤Î²þÎÉ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢·Ù»¡´±¤ÎÇ§¼±¤äÆ»Ï©´ÉÍý¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆ»Ï©É¸¼±¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ê¡¢¸òÄÌµ¬À©¤Î¸úÎÏ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤½¤Îµ¬À©¤Ë½¾¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ë¤ÏÅö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿É¸¼±¤ÎÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÉ¸¼±¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÉ¸¼±¤Î¸òÄÌµ¬À©¤Ë¤Ï¸úÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í2023Ç¯¤Ë¤ÏÆàÎÉ¸©·Ù¤¬¡¢²£ÃÇÊâÆ»É¸¼±¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë°ÌÃÖ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²£ÃÇÊâ¹Ô¼ÔÅùË¸³²Åù°ãÈ¿¤Ê¤É¤ÇÅ¦È¯¤·¤¿40¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢È¿Â§¶â¤ÎÊÖ´Ô¤ä°ãÈ¿ÅÀ¿ô¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆ»Ï©É¸¼±¤äÀßÃÖ¾ì½ê¤Ê¤É¤ÎÉÔÈ÷¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë°ìÈÌ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬É¸¼±¤ÎÉÔÈ÷¤ò¸«È´¤¯¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸òÄÌµ¬À©¤Ë·È¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢É¸¼±¤¬Å¬ÀÚ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò½½Ê¬¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£