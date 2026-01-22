¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¼ãÎÓ¡Ö¡Ø±½¤Î¡ªÅìµþ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤ä¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×ÉÔ¶øÀ¤Âå¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó·Ý¿Í¤ÎÌ´¡ª¡©
¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡ÊËè½µ¿åÍËÌë11»þ6Ê¬¡Ë1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢ËôµÈÄ¾¼ù(¥Ô¡¼¥¹)¡¢¥æ¡¼¥¹¥±(¥À¥¤¥¢¥ó)¡¢µÈÂ¼¿ò(Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·)¤¬¤´ÍèÅ¹¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤ÈÆ±´ü¤Î"¤ª¤¸¤µ¤ó·Ý¿Í"¤¬½¸·ë¤·¡¢Æü¡¹¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤òÂçÊü½Ð¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¼ãÎÓ¡Ö¡Ø±½¤Î¡ªÅìµþ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤ä¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×ÉÔ¶øÀ¤Âå¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó·Ý¿Í¤ÎÌ´¡ª¡©
º£²ó¤Ï¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤ÈÆ±´ü¤Î3¿Í¤ò·Þ¤¨¤¿¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡É¡£ËôµÈ¤ÈµÈÂ¼¤Ï45ºÐ¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¤Ï49ºÐ¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤âÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºòÇ¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºß½»¤ÎÁêÊý¡¦°½ÉôÍ´Æó¤ÈÌó8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ËôµÈ¡£·Ý¿Í¤Èºî²È¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç³èÌö¤¹¤ëËôµÈ¤Ï¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¼¹É®¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¸Ï³é¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤«¤é¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢Ëè½µ1ËÜ¤ÎÃ»¤¤Êª¸ì¤ò½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö¾Íè¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÃÆ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¤½¤Îºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¹¤®¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ¯¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¡£¡ÖÃÆ¹þ¤á¤¿¤Þ¤Þ»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤«¤Ê¡×¤È¡¢È¯É½¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐËÜËöÅ¾ÅÝ¤À¤ÈÃ²¤¯¡£
¥æ¡¼¥¹¥±¤â¡¢Ì¡ºÍ¤Î¿·¥Í¥¿ºî¤ê¤Î¶ìÇº¤ò¹ðÇò¡£¼ã¤¤º¢¤Î¤è¤¦¤Ë½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤«¤º¡¢¡ÖµÊÃãÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ²¿¤â¤»¤ºµ¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¡£4»þ´ÖÇ´¤Ã¤Æ°ì¹Ô¤â½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼ãÎÓ¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÌëÃæ2»þº¢¤Þ¤ÇÆ¬¤¬ºã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¶á¤Ï¡ÖÌë10»þÈ¾°Ê¹ß¤ÏÆ¬¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡×¤È·ã¤·¤¯Æ±°Õ¡£²¿¤âÀ¸¤ß½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ð¤«¤ê°û¤ß¡¢¥È¥¤¥ì¤¬¶á¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡È¤ª¤¸¤µ¤ó·Ý¿Í¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ë°ìÆ±¶¦´¶¡ª
¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¶¦´¶¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¼ãÎÓ¤Ï¡¢´ûº§¼Ô¤ÎµÈÂ¼¤¬¼ã¼ê·Ý¿Í¤Î¹ç¥³¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òË½Ïª¡£¡ÖÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ÈÂÎ¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦µÈÂ¼¤Ï¡ÖMC¤·¤Æ²ó¤¹¤À¤±²ó¤·¤Æµ¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ñ¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¤«¤Ä¤ÆÅ´ÈÄ¤À¤Ã¤¿"²¦ÍÍ¥²¡¼¥à"¤¬º£¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö»þÂå¤ò»î¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦µÈÂ¼¤Ë¡¢¼ãÎÓ¤Ï¡Ö²¿¤ò»î¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¼ã¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Î´é¤¬³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¼ýÏ¿ÃæÈ×¤Ç¥²¥¹¥È¤ÎÌ¾Á°¤òËº¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¤¬Â³¡¹¡£¤·¤ß¤Ã¤¿¤ì¤¿¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¡¢¼ãÎÓ¤¬¡Öº£¡¢Ì´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤¬¡Ä
¡Ö¤½¤ó¤Ê¹ó¤Ê¼ÁÌä¤·¤Ê¤¤¤Ç¤è¡×¤ÈµÈÂ¼¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÌ´¤È¤Ï¡ª¡©
¿´¤ËÈë¤á¤¿¥â¥ä¥â¥ä¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡Ö¤É¤ó¤è¤ê¥Ý¥¨¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¤¬¡ÖºÇ¶á¤ÎÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë²Î¤È¤«¥°¥ë¡¼¥×¤È¤«¥Û¥ó¥Þ¤ï¤«¤é¤ó¡×¤È¡£¤½¤³¤Çº´µ×´ÖÀë¹Ô¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¡ÖHANA¡×¤ä¡¢FRUITS ZIPPER¤äCANDY TUNE¤¬½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¡Ö¥«¥ï¥é¥Ü¡ÊKAWAII LAB.¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥ï¡¼¥É¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤¬¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ï¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó·Ý¿Í¤ÏÉáÃÊ¤É¤ó¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡ÖºÇ¶á¤Î¶Ê¤ÏÂ®¤¯¤ÆÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µÈÂ¼¤Ë¡¢°ìÆ±Çú¾Ð¡ª
µÈÂ¼¤Ï¡Ö²¶¤Î»öÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡¢²¶¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡× ¤È¶²ÉÝ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¹ðÇò¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌÌ¡¹¤Ë¡Ö²¶¤ÏÌÌÇò¤¤¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤¬¡Ä¡ª¡©
ËôµÈ¤Ï¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë°¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ËÂÐ¤·¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤ò¡£¼ãÎÓ¤â¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÏÓ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËÃ¯¤«¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤¢¤ì¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¤ª¤¸¤µ¤ó·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÇº¤ß¤«¤é¡¢¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ë¥Ü¥í¥¯¥½¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢²¼¤Ë¤â²¿¤â¸À¤¨¤º¡È°û¤ß¹þ¤à¡ÉÀ¤Âå¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¼ãÎÓ¤Ï¡¢º´µ×´ÖP¤Ë¡Ö²¶¤¿¤Á¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ç¡Ø±½¤Î¡ªÅìµþ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤ä¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¼Â¸½¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö²¶¤Ï¡ÊÈÖÁÈ¤Ë¡Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ü¤ä¤¯µÈÂ¼¤Ï¡¢º´µ×´ÖP¤Ë¡Ö²¶¤Î»ö¡¢¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÄ¾ÀÜÌä¤¤¤«¤±¤ë¤¬¡Ä¡ª¡©¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª ¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª
¤ª¤¸¤µ¤ó·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÏ·²½¸½¾Ý
