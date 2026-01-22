àÁ´¿ÈÆ©¤±Æ©¤±áÂçÃÀ¥É¥ì¥¹¡Ä¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö°µ´¬¤ÎÂ¸ºß´¶¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼¤Î¥ª¡¼¥é¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×GG¾Þ»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÈóÆñ¤â⁉
ÍÅ±ð¤Ê¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥É¥ì¥¹¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹(56)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ç¤ÎÍÅ±ð¤Ê¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ2026¡£¥ê¥ê¡¼¡¦¥¨¡¦¥·¥£¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡¢¥¸¥ã¥ó¡á¥ë¥¤¡¦¥·¥§¥ì¥ë¡×¤È¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥»¥ì¥Ö¸æÍÑÃ£¤ÎÏ·ÊÞ¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥ê¥ê¡¼¡¦¥¨¡¦¥·¥£¡×¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥¸¥ã¥ó¡á¥ë¥¤¡¦¥·¥§¥ì¥ë¡×¤ÎÁ´¿ÈÆ©¤±Æ©¤±¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥É¥ì¥¹ÃåÍÑ¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ç¤Ï¥¸¥§¥Ê¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÏª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤¥·¥¢¡¼ÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤¿¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥É¥ì¥¹¤Ç¤Î¶¥±é¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÍÌ¾¿Í¤ò¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó»£±Æ¤¹¤ë¡ÖGlamBot¡×¤Î»£±Æ¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Î¡¢À©ºî¼Ô¥³¡¼¥ë¡¦¥¦¥©¥ê¥µ¡¼¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ìÀÚ¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤µ¤Ê¤¤ÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡Ö°µ´¬¤ÎÂ¸ºß´¶¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼¤Î¥ª¡¼¥é¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ø¤ÎÀä»¿¤ÎÀ¼°Ê³°¤Ë¤â¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÈóÆñ¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£