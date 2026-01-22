­àÂçÃÀ¤Ê¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È­á¤¬ÏÃÂê¤ÎÈæ²Å°¦Ì¤

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ö¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤ä½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡Á¡×

¡¡½÷Í¥¤ÎÈæ²Å°¦Ì¤(39)=²­Æì¸©½Ð¿È=¤¬­àÆ©¤±Æ©¤±­á¤Î¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¼ç±é¤·¤¿2007Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤É¤ó¤ÉÀ²¤ì¡×¤¬BSNHK¤ÇºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëÈæ²Å¡£

¡¡¡Öº£Ç¯¤â¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤ä½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢ÇØÃæ¤«¤éÏÆÊ¢¤Ë¤«¤±¤ÆÆ©¤±Æ©¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö#»Å»ö»Ï¤á¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡¢ÇØÃæ¤¬¡×¡Ö¤¦¤ï¡ªÂç¿Í¤Î¥É¥ì¥¹¡×¡Ö¤ªåºÎï¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡Ö¥Á¥é¸«¤»ÇØÃæ¡¢¤Ï¤ó¤Ñ¤Ê¤¤¡×¡ÖÇØ¸å¥¬¥é¶õ¤­¤ÎÍ¶ÏÇ¤Ë´°ÇÔ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Èæ²Å¤Ï2003Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ ¡Ö¤É¤ó¤ÉÀ²¤ì¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¼çÍ×¥­¥ã¥¹¥È¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£