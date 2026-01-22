¡Ö¥¬¥é¶õ¤¤ÎÍ¶ÏÇ¤Ë´°ÇÔ¡×ÇØÃæ¤äÏÆÊ¢¤Þ¤Ç¡ÄÈæ²Å°¦Ì¤àÂçÃÀáÆ©¤±Æ©¤±¥É¥ì¥¹¤ËÁûÁ³¡Ö¥Á¥é¸«¤»¡¢¤Ï¤ó¤Ñ¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤ä½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡Á¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÈæ²Å°¦Ì¤(39)=²Æì¸©½Ð¿È=¤¬àÆ©¤±Æ©¤±á¤Î¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤·¤¿2007Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤É¤ó¤ÉÀ²¤ì¡×¤¬BSNHK¤ÇºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëÈæ²Å¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤â¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤ä½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÇØÃæ¤«¤éÏÆÊ¢¤Ë¤«¤±¤ÆÆ©¤±Æ©¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö#»Å»ö»Ï¤á¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡¢ÇØÃæ¤¬¡×¡Ö¤¦¤ï¡ªÂç¿Í¤Î¥É¥ì¥¹¡×¡Ö¤ªåºÎï¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡Ö¥Á¥é¸«¤»ÇØÃæ¡¢¤Ï¤ó¤Ñ¤Ê¤¤¡×¡ÖÇØ¸å¥¬¥é¶õ¤¤ÎÍ¶ÏÇ¤Ë´°ÇÔ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Èæ²Å¤Ï2003Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ ¡Ö¤É¤ó¤ÉÀ²¤ì¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£