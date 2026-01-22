NPB¤¬¥Õ¥¡¡¼¥àÆüÄø¤òÈ¯É½¡¡À¾ÃÏ¶è¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï3·î14Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç³«Ëë
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ï22Æü¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»î¹çÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é14µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¡Ö1¥ê¡¼¥°3ÃÏ¶èÀ©¡×¤ËÊÑ¹¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ºå¿À¡¢¹Åç¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÀ¾ÃÏ¶è¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï3·î14Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¿ùËÜ¾¦»ö¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÉñ½§¡Ë¤Ç³«Ëë¡£ËÜµòÃÏ¤Î¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¤Ç¤ÏÆ±£±£·Æü¤Î¹ÅçÀï¤¬½éÀï¤È¤Ê¤ë¡£ÃÏ¶èÆâ104»î¹ç¡¢Â¾ÃÏ¶è¤È¤Î¸òÎ®Àï37»î¹ç¤Î·×141»î¹ç¤òÀï¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ÆÃÏ¶è¤ÎÍ¥¾¡µåÃÄ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³ÆÃÏ¶è2°Ì¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¾¡Î¨¤¬¹â¤¤¥Á¡¼¥à¤ò²Ã¤¨¤¿·×4µåÃÄ¤¬¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£