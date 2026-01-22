¥ì¥¹¥é¡¼°úÂà¸å¤ÏÀë¶µ»Õ¤Ë...àÌ¾¥Ò¡¼¥ëá¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ç¥Ó¥¢¥¹à72ºÐÃÂÀ¸Æüá»Ñ¤¬ÏÃÂê¡Ö»Ë¾åºÇ¤â°ÎÂç¤Ê°Ìò!¡×¡Ö¼ã¡¹¤·¤¤¤ª»Ñ¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤¿¤è¡×¤ÎÀ¼
¡¡à¥¶¡¦¥ß¥ê¥ª¥ó¥À¥é¡¼¡¦¥Þ¥óá¤Î°ÛÌ¾¤ò¤â¤Ä¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö72ºÐ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤Ç¤¹!ËÜÆü¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1·î18Æü¤Ë72ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ç¥Ó¥¢¥¹¡£¡¡
¡¡¥Æ¥Ã¥É¤Ï±ýÇ¯¤ÎÌ¾¥ì¥¹¥é¡¼¡Ö¹ÝÅ´ÃË¡×à¥¢¥¤¥¢¥óá¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤òÉã¤Ë¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ø¥ì¥ó¡¦¥Ò¥ë¥É¤òÊì¤Ë¤â¤Ä¡£(Êì¤ÎÏ¢¤ì»Ò¤Î¤¿¤áÉã¡¦¥Þ¥¤¥¯¤È¤Î·ì±ï´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤)
¡¡1976Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë½éÍèÆü¡£85Ç¯¤«¤é¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¶¡¼¡¦¥Ö¥í¥Ç¥£¤ËÂå¤ï¤ê¥¹¥¿¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¤Î¿·¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡¢WWF¤Ç¤Ï·ùÌ£¤Ê¶âËþ²È¥¥ã¥éà¥¶¡¦¥ß¥ê¥ª¥ó¥À¥é¡¼¡¦¥Þ¥óá¤È¤·¤Æ¥Ò¡¼¥ë¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç³èÌö¡£94Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢WCW¤Ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤âÀë¶µ»Õ¤ËÅ¾¿È¡£2010Ç¯¤Ë¤ÏWWEÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿à¥¶¡¦¥ß¥ê¥ª¥ó¥À¥é¡¼¡¦¥Þ¥óá¤Ë¡Ö»Ë¾åºÇ¤â°ÎÂç¤Ê°Ìò!¡×¡Ö¼ã¡¹¤·¤¤¤ª»Ñ¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤Æ¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤¿¤è¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬ºÇ½é¤Ë¸«¤¿¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥¹¥é¥à¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ç¥Ó¥¢¥¹¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£